‘Als Feyenoord hem koopt, halen ze hem niet direct als eerste spits’

Feyenoord heeft de pijlen gericht op Róbert Bozenik, zo meldde het Algemeen Dagblad afgelopen zondag. Dick Advocaat wil graag een spits aan zijn selectie toevoegen en met de spits van MSK Zilina hopen de Rotterdammers aan de wens van de trainer te kunnen voldoen. Mocht Feyenoord erin slagen hem naar De Kuip te halen, dan zal de twintigjarige spits er niet direct staan, zo verwacht clubwatcher Martijn Krabbendam van Voetbal International.

Volgens het Algemeen Dagblad is Bozenik uitvoerig bekeken door Feyenoord. Hij moet de concurrentie aangaan met Nicolai Jörgensen. “Er zijn veel clubs uit de Bundesliga die hebben geïnformeerd. Hamburger SV wilde hem hebben”, aldus Krabbendam maandagavond bij Voetbalpraat. “Hij was rond met een club uit Moskou, maar dat heeft hij uiteindelijk niet gedaan omdat hij dat niet goed vond voor zijn carrière. Feyenoord ziet hij wel zitten. De clubs uit de Bundesliga zijn afgehaakt vanwege de transfersom. Doordat hij international is geworden kan je er wel drie of vier miljoen euro van maken. Ik vraag me dan af, als Feyenoord hem gaat kopen, waar ze dat geld vandaan halen.”

Tafelgenoten Willem Vissers en Leo Driessen vragen zich hardop af hoe het komt dat Duitse clubs niet bereid zijn om een paar miljoen euro voor Bozenik te betalen. “De Bundesliga-clubs zullen misschien willen dat hij er gelijk staat”, reageert Krabbendam. “Bij Feyenoord hebben ze Jörgensen nog en de bedoeling is dat hij in de tweede seizoenshelft wél gaat scoren, met het oog op komende zomer, zodat ze hem kunnen verkopen. Deze jongen moet er dan gaan staan om hem uiteindelijk op te volgen. Als ze hem kopen, halen ze hem niet direct als eerste spits.”

Bozenik ligt nog tot medio 2022 vast bij MSK Zilinia. De achtvoudig international van Slowakije heeft tot op heden vier doelpunten gemaakt voor het nationale elftal. Dit seizoen kwam hij voor zijn club tot drie goals in zestien competitieduels. Zijn totale rendement voor de club is 19 goals en 6 assists in 58 duels.