PSG is drie dagen na puntverlies wel oppermachtig in het Stade Louis II

Paris Saint-Germain heeft woensdagavond wel weten te winnen van AS Monaco. Waar de Monegasken er afgelopen weekeinde nog in slaagden om de koploper van de Ligue 1 op een gelijkspel te houden, waren les Parisiens drie dagen later oppermachtig in het prinsdom. Door doelpunten van Kylian Mbappé (tweemaal), Neymar en Pablo Sarabia keerde PSG met een eenvoudige 1-4 overwinning huiswaarts.

Het was de tweede keer in korte tijd dat AS Monaco en PSG tegenover elkaar stonden. Afgelopen zondag eindigde de onderlinge ontmoeting in Parijs in een 3-3 gelijkspel, mede dankzij een uiterst doelpuntrijke beginfase. De Monegasken merkten in het eigen Stade Louis II al na de eerste helft dat er weinig te halen viel. PSG kwam na 24 minuten spelen op voorsprong, door een doelpunt van Mbappé. De aanvaller, die zijn doorbraak in het profvoetbal beleefde bij AS Monaco, werd vrijgespeeld dankzij een uiterst fraaie pass van Ángel Di Maria en maakte in kansrijke positie geen fout.

Kort voor rust wist PSG de marge te verdubbelen. Kamil Glik vloerde Layvin Kurzawa binnen het strafschopgebied, waardoor scheidsrechter Benoit Bastien besloot om het leer op de stip te leggen. Neymar maakte vanaf elf meter geen fout en bracht les Parisiens in de slotminuut van de eerste helft op 0-2. In de tweede helft moesten de in het Stade Louis II aanwezige supporters lang geduld hebben tot de derde treffer op het scorebord kwam.

Het was uiteindelijk Sarabia die een kwartier voor tijd de marge naar drie tilde, 61 seconden nadat hij binnen de lijnen was gekomen voor Mauro Icardi. De Spaanse spits promoveerde een uitstekende pass van Marco Verratti tot doelpunt. Tiemoué Bakayoko deed in de slotfase nog iets terug namens AS Monaco, waarna Mbappé in blessuretijd na een snelle aanval de eindstand op 1-4 bepaalde. PSG gaat momenteel met een voorsprong van acht punten op naaste achtervolger Olympique Marseille aan de leiding in de Ligue 1 en neemt het komende zondag in de Coupe de France op tegen Lorient.