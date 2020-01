Dramatische invalbeurt Rashford domper op zege van Manchester United

Manchester United is erin geslaagd om de vierde ronde van de FA Cup te bereiken. In de replay van de derde ronde tegen Wolverhampton Wanderers wisten the Red Devils door een doelpunt van Juan Mata met 1-0 te winnen. Het gewonnen treffen zal bij manager Ole Gunnar Solskjaer desondanks dubbele gevoelens opleveren, omdat hij de in de tweede helft de ingevallen Marcus Rashford weer zag uitvallen met een rugblessure.

Na de 0-0 remise van anderhalve week geleden op Molineux moesten Manchester United en Wolverhampton op herhaling in de derde ronde van de FA Cup. Solskjaer hield Rashford aanvankelijk op de reservebank voor de replay, terwijl ook Tahith Chong als wissel aan het duel begon. De thuisploeg mocht op Old Trafford van geluk spreken dat er niet al snel in de eerste helft een achterstand op het scorebord stond. Na geklungel in de defensie van Manchester United trof Neto het net, maar zijn treffer werd na inmenging van de VAR geannuleerd omdat er in de aanloop hands gemaakt was door Raúl Jiménez.

Jiménez liet op zijn beurt daarvoor ook een goede mogelijkheid onbenut, nadat hij Harry Maguire, Brandon Williams en Nemanja Matic in één beweging had weggezet. Matt Doherty raakte namens Wolverhampton Wanderers nog het houtwerk in de eerste helft, terwijl John Ruddy een treffer van Manchester United-aanvaller Daniel James voorkwam. Kort na rust was James andermaal gevaarlijk, met een schot dat net voorlangs ging. Het bleek zijn laatste wapenfeit, want Solskjaer haalde James en Mason Greenwood na een uur spelen richting de kant voor Rashford en Andreas Pereira.

Met 67 minuten op de klok werd de ban gebroken op Manchester United. Anthony Martial speelde zich knap vrij na een lange pass van Maguire, waarna hij Juan Mata oog in oog met Ruddy bracht. De Spanjaard rondde uiterst fraai af en bracht Manchester United daarmee op voorsprong. De veilige marge van Manchester United kwam in de slotfase niet meer in gevaar, al kreeg Solskjaer nog wel een flinke tegenvaller te verwerken. De ingevallen Rashford moest zich met een rugblessure weer laten vervangen door Jesse Lingard en lijkt een groot vraagteken voor het bezoek aan Liverpool van komende zondag.