Juventus bekert verder na masterclass Higuaín en Dybala

Juventus heeft zich woensdagavond probleemloos geplaatst voor de kwartfinales van de Coppa Italia. Voor eigen publiek was de formatie van trainer Maurizio Sarri veel te sterk voor Udinese. Het krachtsverschil op het veld was enorm en la Vecchia Signora won uiteindelijk met 4-0. Matthijs de Ligt maakte de negentig minuten vol en kwam geen moment in de problemen.

De Ligt startte voor het eerst sinds 7 december weer in de basis bij Juventus. De afgelopen weken was de Oranje-international niet volledig fit en kreeg Merih Demiral de voorkeur. Hij raakte afgelopen zondag echter zwaar geblesseerd aan zijn knie in de uitwedstrijd tegen AS Roma en komt dit seizoen niet meer in actie. Tegen Udinese keerde De Ligt weer terug en vormde hij het centrum van de verdediging met Daniele Rugani. Het centrale duo beleefde een eenvoudige avond, want het was eenrichtingsverkeer in het Allianz Stadium. De thuisploeg deelde de lakens uit en het was wachten op de 1-0.

Juventus, dat de zieke Cristiano Ronaldo moest missen, was al een aantal keer dreigend geweest toen Gonzalo Higuaín na een kwartier spelen voor het openingsdoelpunt zorgde. De aanval werd opgezet door Paulo Dybala, die er samen met zijn landgenoot op los combineerde. Na een driedubbele één-twee kwam de bal terecht bij Higuaín, die doelman Andrade Nícolas passeerde. De achterhoede van Udinese, waar Hidde ter Avest en Bram Nuytink mee speelden, werd compleet uit elkaar gespeeld. De 2-0 liet vervolgens niet lang op zich wachten. Na een steekbal van Higuaín werd Federico Bernardeschi gevloerd door de Udinese-keeper en ging de bal terecht op de stip. Vanaf elf meter zorgde Dybala voor een marge van twee.

Het spelbeeld was na rust onveranderd. Juventus dicteerde en breidde de voorsprong verder uit. Na een uitbraak bezorgde Higuaín de bal bij Dybala, die op prachtige wijze scoorde. De Argentijnse aanvoerder van de thuisploeg krulde de bal in de verre hoek achter de sluitpost van Udinese. Even daarvoor werd een goal van Higuaín afgekeurd. De Ligt kreeg de bal plots voor zijn voeten en miste een grote kans, waarna de Argentijn scoorde. De Nederlander stond echter in buitenspelpositie, zo werd scheidsrechter Gianluca Aureliano ingefluisterd door de VAR.

Niet lang na de 3-0 viel ook de 4-0. Nuytinck ging de fout in door hands te maken in het strafschopgebied. Vanaf elf meter maakte Douglas Costa geen fout. Via de binnenkant van de paal schoot hij de vierde treffer van de avond binnen. Met nog een kwartier op de klok werd Dybala naar de kant gehaald door Sarri, terwijl de wedstrijd er ook voor Douglas Costa op zat. Met de invallers Juan Cuadrado, Aaron Ramsey en Marko Pjaca bleef Juventus de bovenliggende partij, maar werd er niet meer gescoord.