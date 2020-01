Setién laat Nederlands talent meetrainen en ziet Reis assist geven

Quique Setién liet bij zijn presentatie als trainer van Barcelona weten dat hij eigen jeugd de kans wil geven en die belofte kwam hij woensdag direct na. De opvolger van Ernesto Valverde haalde bij de training diverse talenten bij de A-selectie, onder wie de achttienjarige Nederlander Xavier Mbuyamba. De centrale verdediger speelt sinds afgelopen zomer in Catalonië nadat hij werd overgenomen van MVV. Het was de eerste keer dat hij mee mocht trainen met Barcelona 1.

Mbuyamba stond ook in de belangstelling van Chelsea, maar koos afgelopen zomer voor een transfer naar Barcelona. In Spanje sloot hij aan bij het hoogste jeugdelftal en lijkt nu te mogen hopen op meer. Setién koos ervoor om behalve Mbuyamba ook Riqui Puig, Iñaki Peña en Carles Pérez mee te laten trainen. Ludovit Reis bleef achter bij Barcelona B, want voor de Nederlandse jeugdinternational stond woensdagavond een wedstrijd op het programma.

Onder toeziend oog van Setién won Barcelona B in het Estadi Johan Cruyff met 2-1 van Badalona. Reis verscheen in de basis en zag Monchu op prachtige wijze scoren. De aanvoerder schoot vanuit de volley hard de gelijkmaker tegen de touwen. Op aangeven van Reis tekende Dani Morer voor de winnende. De Nederlandse middenvelder had een fraaie steekpass in huis, waarna de invaller wist te scoren.