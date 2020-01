Schalke 04 doet zaken met Barcelona en bedingt optie tot koop

Jean-Clair Todibo maakt het seizoen af bij Schalke 04. De Franse verdediger wordt tot halverwege het kalenderjaar door Barcelona verhuurd aan de club uit Gelsenkirchen. De Bundesliga-club betaalt volgens diverse Duitse media een huursom van anderhalf miljoen euro en neemt zijn volledige salaris over. In de deal is naar verluidt een optie tot koop van 25 miljoen euro opgenomen.

De twintigjarige verdediger gaat met rugnummer 21 spelen bij de Duitse club. Mocht de samenwerking bevallen, dan kan Schalke hem voor 25 miljoen euro definitief inlijven. Dat bedrag kan uiteindelijk middels bonussen met nog eens vijf miljoen euro oplopen. Wanneer Todibo definitief overstapt naar Schalke, krijgt Barcelona de optie om hem in de toekomst terug te kopen. De Catalanen zullen in dat geval wel diep in de buidel moeten tasten. De hoogte van de terugkoopoptie is namelijk bepaald op vijftig miljoen euro en tien miljoen euro aan eventuele bonussen.

Todibo werd een jaar geleden door Barcelona overgenomen van Toulouse. Hij kwam tot dusver niet verder dan vier optredens in LaLiga en heeft weinig uitzicht op speelminuten in het eerste elftal. De inmiddels ontslagen trainer Ernesto Valverde liet hem dit seizoen links liggen en het talent speelde zijn wedstrijden voornamelijk in Barcelona B. In de Champions League kwam Todibo negentig minuten in actie tegen Internazionale (1-2), maar toen waren de Catalanen al zeker van een plek in de volgende ronde. Deze maand werd hij gelinkt aan diverse clubs uit Europa. AC Milan was serieus in de markt, maar grijpt mis.