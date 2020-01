Basisplaats voor De Ligt; Ronaldo afwezig na sinusitis-aanval

Matthijs de Ligt keert terug in de basis van Juventus. Trainer Maurizio Sarri gaf de afgelopen weken de voorkeur aan Merih Demiral, maar hij raakte afgelopen zondag zwaar geblesseerd in de uitwedstrijd tegen AS Roma. De Ligt maakte als invaller een sterke indruk en mag het woensdagavond in de Coppa Italia tegen Udinese vanaf de aftrap laten zien.

De laatste keer dat De Ligt vanuit de basis begon was op 7 december in de competitiewedstrijd tegen Lazio (3-1 verlies). De verdediger kampte met een lichte blessure en bij zijn afwezigheid maakte Demiral een uitstekende indruk als vervanger. De Turkse mandekker behield daarna zijn basisplaats, maar raakte zondag geblesseerd aan zijn knie, waardoor hij dit seizoen niet meer in actie kan komen. In de achtste finale tegen Udinese vormt de Nederlander het centrum met Daniele Rugani.

Cristiano Ronaldo is woensdagavond afwezig. Juventus meldt dat de Portugese aanvaller eerder op de dag een sinusitis-aanval heeft gehad en niet fit genoeg is om te spelen. Symptonen van sinusitis zijn hoofdpijn, pijn rondom de ogen of de neus. De klachten worden erger bij het vooroverbuigen.

Opstelling Juventus: Buffon; Danilo, Rugani, De Ligt, Alex Sandro; Rabiot, Bentancur, Bernardeschi; Dybala, Higuain, Douglas Costa