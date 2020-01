Younes Namli laat FK Krasnodar na 871 speelminuten alweer achter zich

Younes Namli laat FK Krasnodar na een halfjaar alweer achter zich. De Russische club maakt via de officiële kanalen wereldkundig dat de 25-jarige Deense middenvelder annex vleugelaanvaller de komende twee jaar verhuurd wordt aan Colorado Rapids. Het betekent dat Namli minimaal tot december 2021 in de Major League Soccer (MLS) zal spelen.

FK Krasnodar nam Namli een halfjaar geleden over van PEC Zwolle, dat twee miljoen euro overhield aan die transfer. In de eerste weken van het seizoen kon de aanvallende middenvelder annex buitenspeler nog geregeld rekenen op speelminuten als basisspeler, maar gaandeweg de eerste seizoenshelft kwam hij steeds minder aan spelen toe. Totaal kwam Namli tot 871 speelminuten in achttien officiële wedstrijden, waarin hij goed was voor een doelpunt en een assist.

Nu hebben beide partijen dus een overeenstemming weten te bereiken over een huurperiode in de Verenigde Staten. Colorado Rapids eindigde vorig seizoen als negende in de Western Conference van de MLS. Namli speelde zich vorig seizoen bij PEC Zwolle in de kijker bij FK Krasnodar, nadat hij twee jaar eerder was overgenomen van sc Heerenveen. De Friezen haalden de Deen op hun beurt in januari 2015 weg bij Akademisk Boldklub, waar hij zijn jeugdopleiding doorliep.