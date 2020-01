‘Neuer kan met toptransfer ontsnappen aan dreigende concurrentiestrijd’

Bayern München maakte onlangs bekend dat Alexander Nübel komende zomer transfervrij wordt overgenomen van Schalke 04. De komst van de 23-jarige sluitpost wordt naar verluidt niet toegejuicht door Manuel Neuer, die weinig zin zou hebben om zijn plek onder de lat bij der Rekordmeister te delen. France Football schrijft dat Juventus bereid is om Neuer een uitweg te bieden bij Bayern.

Het contract van Neuer bij Bayern loopt nog door tot medio 2021, maar er wordt momenteel niet uitgesloten dat de sluitpost ervoor kiest om aan het einde van dit seizoen te vertrekken. Voordat Nübel door der Rekordmeister werd gepresenteerd, schreven verschillende Duitse media dat deze zet tegen het zere been van Neuer was. De 33-jarige doelman liet eerder deze maand weten dat Bayern met het vastleggen van Nübel een ‘goede doelman’ had binnengehaald en dat het besluit hem ‘niks uitmaakt’.

Neuer: 'Mijn toekomst bij Bayern hangt af van nieuwe trainer'

Neuer benadrukte overigens tegenover Kicker wel dat hij zijn plaats onder de lat niet wilde delen. “Ik ben atleet en professioneel en wil dus altijd spelen. Ik ben ambitieus en sta graag op het veld. Ik dien niet slechts als opvulling, ik ben een hoofdrolspeler die altijd wil spelen”, sprak Neuer. Hij zou te horen hebben gekregen dat Nübel volgend seizoen minimaal vijftien wedstrijden moet keepen, waardoor de 92-voudig international van Duitsland ook voorwaarden heeft gesteld aan een eventuele contractverlenging.

Met zijn eerste buitenlandse avontuur zou Neuer de concurrentiestrijd uit de weg kunnen gaan. Juventus zou willen profiteren van de vermeende spanningen tussen Bayern en de sluitpost. Bij la Vecchia Signora keepen Wojciech Szczesny en Gianluigi Buffon momenteel afwisselend, terwijl Mattia Perin komend halfjaar verhuurd wordt aan Genoa. Of Neuer, die in 2011 door Bayern werd overgenomen van Schalke 04, München aan het einde van het seizoen verlaat, zal ook afhangen van de nieuwe trainer van de Duitse topclub.