Ajax bevestigt miljoenendeal; De Telegraaf komt met details

Ajax gaat inderdaad in zee met Curaçao Tourist Board. De Amsterdamse club bevestigt woensdagmiddag na eerdere berichten vandaag dat men tot en met medio 2023 een partnership is aangegaan. 'Voor het eerst in de historie van de club zal een partner zichtbaar zijn op de mouw van het Ajax-shirt', zo meldt de club via de officiële kanalen.

Curaçao Tourist Board zal daarnaast via verschillende kanalen het toerisme op het eiland promoten onder de miljoenen volgers van de club. Naast zichtbaarheid door middel van een logo op het shirt is tevens een bezoek van Ajax 1 aan Curaçao een onderdeel van de overeenkomst. Ook zal een 'Ajax Legends team' afreizen naar Curaçao en worden tijdens het bezoek verschillende promotionele evenementen georganiseerd op het eiland.

"Toerisme is een belangrijke pijler van de economische ontwikkeling van Curaçao", reageert Giselle McWilliam, minister van Economische Ontwikkeling van Curaçao, op de site van Ajax. "De samenwerking met Ajax is een goede manier om onze Nederlandse en internationale doelgroep meer over Curaçao als veelzijdige vakantiebestemming te vertellen."

"Voor Ajax betekent het partnership met Curaçao Tourist Board een mooie uitbreiding van onze commerciële portefeuille", stelt Menno Geelen, commercieel directeur van Ajax."En wij gaan er met Curaçao Tourist Board voor zorgen dat hun marketingdoelstellingen mede dankzij deze samenwerking behaald zullen worden. Onze nieuwe partner zorgt bij Ajax voor inkomsten die een bijdrage moeten leveren aan onze doelstelling om structureel aan te haken bij de Europese voetbaltop."

De Telegaaf komt woensdagmiddag met meer details. 'Om op de mouw van het Ajax-shirt te mogen staan betaalt het Happy Island jaarlijks bijna twee miljoen euro én elk seizoen een compleet verzorgd trainingskamp', aldus de krant. 'Mogelijk dit seizoen nog, afhankelijk van de successen in Europa, bezoekt Ajax het land dat onderdeel is van het Koninkrijk der Nederlanden.'

'Met de megadeal, die na Ziggo, Adidas, ABN Amro en BUD met stip in de top vijf van de Amsterdamse sponsorcontracten komt, komt Ajax tegemoet aan de wens van minister van Economische Ontwikkeling, McWilliams, die de uitstraling van Nederlands grootste voetbalclub wil gebruiken om het 'veelzijdige toerisme' te bevorderen. Op alle mediakanalen van de club zal de pracht van het eiland worden getoond.'