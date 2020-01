Ex-Ajacied verkast voor twintig miljoen naar Serie A en krijgt riant salaris

Stanislav Lobotka is speler van Napoli. De Italiaanse club meldt woensdagmiddag via de officiële kanalen dat de middenvelder is overgenomen van Celta de Vigo. Naar verluidt stapt Lobotka voor twintig miljoen euro plus bonussen over naar Napoli, dat momenteel op de elfde plek in de Serie A bivakkeert.

De 25-jarige international van Slowakije, die zaterdag de medische keuring bij i Partenopei succesvol heeft doorstaan, tekent tot de zomer van 2024 en zal naar verluidt per seizoen 1,8 miljoen euro opstrijken. Lobotka is de tweede grote aankoop van Napoli deze winter, nadat Diego Demme al voor twaalf miljoen euro overkwam van RB Leipzig.

De 22-voudig international zou in beeld zijn gekomen bij Napoli nadat clublegende Marek Hamsik hem had aanbevolen bij de leiding. Lobotka speelde eerder voor Nordsjaelland, AS Trencin en Ajax. De middenvelder was vanaf 2013 op huurbasis een jaar actief in Amsterdam, maar maakte nooit zijn debuut voor de hoofdmacht. Wel speelde hij dertig duels voor Jong Ajax.