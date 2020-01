‘Ajax verhoogt omzet met nieuwe internationale samenwerking’

Ajax voetbalt vanaf zondag met de naam 'Curaçao' op de mouw, zo weten De Telegraaf en Het Parool woensdagmiddag te melden. De Amsterdamse club werkt aan de laatste details van een nieuwe sponsovereenkomst met het eiland voor de duur van drie jaar, zo klinkt het. Ajax wil de deal nog niet bevestigen.

Ajax wil structureel aanhaken bij de Europese top en zoekt in het buitenland naar middelen om de omzet verder te verhogen. Giselle McWilliam, de Curaçaose minister van Economische Zaken, hoopt na de deal met Ajax meer toeristen te trekken uit Nederland en de rest van Europa. Zij zal zondag aanwezig zijn bij het duel tussen Ajax en Sparta Rotterdam in de Johan Cruijff ArenA om het logo te onthullen.

Ten Hag voorziet mooie maanden: 'In deze groep zit veel drive en plezier'

Het zal niet de eerste keer worden dat Curaçao als sponsor dient voor een club in Nederland. Tussen 2008 en 2011 was het eiland al hoofdsponsor van NEC. Ajax heeft er geen geheim van gemaakt dat men steeds vaker buiten de landsgrenzen kijkt om de financiële mogelijkheden te vergroten. De Amsterdammers hebben bijvoorbeeld samenwerkingsverbanden met clubs uit heel de wereld.

"De financiële kloof met de Europese top is niet dichten en toch willen we structureel aanhaken. Dan moet je creatief blijven", zei algemeen directeur Edwin van der Sar eerder. "Ons stadion zit vol, we hebben 34.000 mensen op een wachtlijst, de skyboxen en business-seats zitten vol en de Europese uitwedstrijden zijn uitverkocht. We kunnen vol op andere zaken inzetten. Dat moet ook, anders wordt het gat weer groter."