Feyenoord sluit ondanks negatieve geluiden toch weer deal met Dordrecht

Feyenoord neemt tijdelijk afscheid van Achraf El Bouchataoui, zo maakt de Rotterdamse club woensdag wereldkundig. De middenvelder wordt tot het einde van het seizoen uitgeleend aan FC Dordrecht. El Bouchatoui, die zijn contract in De Kuip vorig jaar verlengde tot medio 2022, mag bij de hekkensluiter in de Keuken Kampioen Divisie ervaring gaan opdoen. Zijn debuut volgt wellicht maandag in het duel met Jong Ajax. RTV Rijnmond meldde dinsdag al dat er gesproken werd over een huurdeal.

El Bouchataoui trainde voor de winterstop met enige regelmaat mee met de hoofdmacht van Feyenoord, al gunde trainer Dick Advocaat de jonge middenvelder nog geen officieel debuut. De nu aan Dordrecht verhuurde speler speelde wel geregeld mee met Jong Feyenoord. El Bouchataoui is een kind van de club, want hij doorliep vanaf zijn vijfde jaar alle jeugdelftallen van Feyenoord.

Achraf El Bouchataoui komt de Schapekoppen versterken!



De 20-jarige middenvelder wordt voor de rest van het seizoen gehuurd van Feyenoord!



Welkom Achraf! #SAMENDORDT ???? pic.twitter.com/VGcdP7lqNx — FC Dordrecht (@fcdordrechtnl) January 15, 2020

Het nieuws over de overeenkomst tussen Feyenoord is enigszins opmerkelijk, want de laatste tijd klonken steeds vaker geluiden dat de samenwerking nogal stroef zou verlopen. De Schapenkoppen namen Ramón ten Hove, Jordie van Leeuwen en Noah Lewis afgelopen zomer op huurbasis over, maar begin januari werd het drietal alweer teruggestuurd richting Rotterdam. De spelers voldeden niet aan de verwachtingen in Dordrecht. Daarnaast werd het contract van voormalig Feyenoorder Anass Achahbar opgezegd.

"De samenwerking was niet wat het zou moeten worden. Vervolgens heb ik begrepen dat Hans de Zeeuw (algemeen directeur Dordrecht, red.) nog contact met Feyenoord heeft", zei technisch directeur Harry van den Ham onlangs tegenover RTV Rijnmond. "Het is niet helemaal van de baan, maar vooralsnog is de situatie dat FC Dordrecht weinig met Feyenoord doet." Mark Koevermans, algemeen directeur van Feyenoord, liet dinsdag op de nieuwjaarsreceptie van zijn club ook weten dat de samenwerking voor verbetering vatbaar is.