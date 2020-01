‘Sex and the City: spelers Man City laten 22 Instagram-modellen invliegen’

Na de 1-6 overwinning tegen Aston Villa afgelopen zondag hebben spelers van Manchester City een uitbundig feestje gevierd, zo melden diverse Engelse media, waaronder The Sun. Volgens de krant heeft een groep spelers 22 Italiaanse 'Instagram-modellen' ingevlogen voor een 'bunga-bungaparty'. The Sun pakt uit met de kop Sex and the City.

Het feestje vond plaats in het Mere Golf Resort in Knutsford. Manager Josep Guardiola wist van het festijn af, maar het is onduidelijk of de Spanjaard ook wist van de aanwezigheid van de modellen. Het is ook niet bekend welke spelers van the Citizens van de partij waren. Een bron vertelt aan The Sun dat het ging om een uitgesteld kerstfeest dat al weken op het programma stond.

Manchester City stars fly 22 models to £150-a-night Cheshire hotel https://t.co/qq7FsPjoFD pic.twitter.com/6nU0YyTUYA — Manchester City News (@mancitynews2011) January 15, 2020

"Ik denk dat hun WAGS (wives and girlfriends, voetbalvrouwen, red.) verbaasd zijn dat deze vrouwen waren uitgenodigd en zij niet. Misschien zijn ze wel lid van de Manchester City-fanclub in Milaan. Hoe dan ook, deze vrouwen waren prachtig en het zag eruit alsof ze veel plezier hadden. Ik denk dat dat ook voor de spelers opgaat", zo klinkt het.

Veel modellen hebben hun reis naar het hotel annex spa ook middels foto's en video's vastgelegd en gedeeld via Instagram. Volgens enkele Italiaanse media werden de vrouwen ingevlogen om de spelers 'te entertainen'. Een woordvoerder van de huidige nummer twee van de Premier League wilde tegenover de Engelse pers niet reageren op het verhaal.