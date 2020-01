Jeugdproduct van Ajax wil ‘exploderen’ bij NEC: ‘Ik voel dat het erin zit'

De Keuken Kampioen Divisie geldt al decennialang als kraamkamer voor binnen- en buitenlandse talenten en ook dit seizoen lopen er op het tweede niveau weer veel voetballers met potentie rond. Voetbalzone, de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie, licht om de twee weken een van deze talenten uit, met deze keer aandacht voor Zian Flemming, die dit seizoen op een ‘explosie’ mikt bij NEC.

Door Thijs Verhaar

De Nijmegenaren staan momenteel achtste, maar er zit meer in dan een plek in de middenmoot. Dat voelt de van PEC Zwolle gehuurde middenvelder annex spits aan alles in stadion De Goffert. Flemming heeft de bruine gloed van het trainingskamp in Spanje nog op zijn gezicht staan en vertelt in de lounge met een vastberaden blik over de verbeterpunten in het spel van zijn team. Zichzelf spaart de 21-jarige ex-Ajacied ook allerminst. Vijf goals en één assist is wat hem betreft een te mager resultaat van de eerste seizoenshelft, al ervaart hij wel een stijgende lijn in zijn spel. “Ik merk dat mijn passes steeds meer daar zijn en ik weet echter zeker dat de resultaten er wel komen als we de tweede seizoenshelft net even een beetje scherper zijn in de eindfase. Voor de winterstop zag je vaak dat we goed doorbraken, maar dan was de laatste pass niet strak genoeg of de afronding onvoldoende. De belangrijkste conclusie is voor mij wel dat we altijd en overal kansen creëren.”

Flemming benut een strafschop in de uitwedstrijd tegen Jong AZ (0-2 zege).

De onbenut gelaten mogelijkheden resulteerden voor de winterstop in zes nederlagen en zes remises in twintig duels, waarmee NEC niet verder kwam dan een plek onderaan het linkerrijtje. Vooral opmerkelijk is dat niet één club uit de top acht werd verslagen. Toch geeft Flemming aan dat zijn ploeg niet onder hoeft te doen voor teams als bijvoorbeeld De Graafschap en NAC Breda. “Op basis van de eerste seizoenshelft denk ik dat SC Cambuur er wel een stukje bovenuit steekt, maar met die andere teams moeten wij ons echt kunnen meten”, stelt de huurling, die de met 1-0 verloren wedstrijd tegen NAC aanhaalt als voorbeeld. “Ook daar hadden we volop mogelijkheden. Wij creëerden veel meer kansen, maar toch maken zij de enige goal”, doelt Flemming op de treffer van Sydney van Hooijdonk. “Dan moeten we net even een paar procentjes scherper zijn en daar hebben we ook met zijn allen op gehamerd in de winterstop. We hebben het niet als officiële doelstelling of iets uitgesproken, maar waarom zouden wij niet kunnen promoveren? Onze ploeg heeft genoeg kwaliteit.”

Flemming weet waar hij over praat, want in seizoen 2017/18 kroonde hij zich met Jong Ajax tot kampioen van de toenmalige Jupiler League. Hij doorliep bijna de hele jeugdopleiding bij de Amsterdammers, maar kon de stap naar het eerste elftal niet maken. PEC Zwolle pikte hem direct na het kampioensjaar op en gunde Flemming zijn debuut in de Eredivisie, waar hij tot twee goals kwam in 25 optredens, waarvan twaalf als basisspeler. Ook was er in het bekertoernooi een fraaie uitschieter met vier treffers tegen De Graafschap. In de laatste fase van het seizoen hoefde hij echter niet meer op speeltijd rekenen en voor de huidige jaargang is afgesproken dat hij ervaring gaat opdoen in de Keuken Kampioen Divisie. “Bij NEC ben ik geweldig opgevangen en van veel speeltijd word ik natuurlijk een betere speler”, aldus de middenvelder, die ook geregeld als spits wordt opgesteld. “Sinds de Ajax-jeugd heb ik overal gestaan, behalve op doel. Ik heb er nooit zo veel moeite mee om op een andere positie te spelen, maar voor dit seizoen is wel de doelstelling om uit te vinden waar ik me het beste voel.”

Namens PEC Zwolle kwam Flemming voorlopig tot 6 doelpunten in 32 optredens.

In principe is Flemming gehaald als aanvallende middenvelder, maar ook in Nijmegen is hij in de eerste seizoenshelft geregeld geposteerd als spits. De ervaren Etien Velikonja werd op de slotdag van de zomerse transfermarkt gepresenteerd als opvolger van Sven Braken, maar hij kan de verwachtingen vooralsnog niet waarmaken met slechts twee goals. Flemming is een beter aanspeelpunt en kan een bal bij zich houden tot de rappe vleugelaanvallers Jonathan Okita en Anthony Musaba aansluiten in het strafschopgebied. Daarnaast heeft hij ook scorend vermogen, maar Flemming denkt dat hij toch beter tot zijn recht komt als hij zelf een van de opkomende mannen is. “Op het middenveld heb ik overal actie om me heen. Dan kan ik mensen wegsteken en zelf bijsluiten om voor gevaar te zorgen”, analyseert hij. Flemming werd in de laatste wedstrijden voor de winterstop een linie naar achteren gehaald zodat de uit de jeugd doorgebroken spits Ole Romeny zich kan onderscheiden in de punt van de aanval.

NEC heeft na twee moeizame seizoenen zonder promotie naar de Eredivisie ingezet op meerjarenplan wat moet resulteren in een herkenbare speelstijl met veel eigen jeugd. De Nijmegenaren hebben dankzij de inbreng van de jongelingen nu een gemiddelde leeftijd van krap 21 jaar en dat zorgt ervoor dat Flemming een van de meest ervaren spelers is. “Het is best gek dat ik zo jong al een van de kartrekkers moet zijn, maar ik voel me er goed bij. In Zwolle was ik echt een jonkie tussen de oudere spelers en hier kan ik me verbaal meer laten gelden. Dat is een ervaring die ik de rest van mijn carrière mee ga nemen”, weet de huurspeler, die nog altijd baalt van de matige reeks aan het einde van de tweede periode. Toen lag NEC op koers om directe kwalificatie voor de nacompetitie af te dwingen, maar een gelijkspel tegen Jong FC Utrecht en nederlagen tegen FC Volendam en Excelsior gooiden roet in het eten.

“Dat blijft zonde. In die 0-0 wedstrijd tegen Jong FC Utrecht hadden wij de beste kansen en Volendam voetbalde op dat moment gewoon beter dan wij. Zij hebben die periode daarom terecht gewonnen, vind ik. Volgens mij kwam het niet door de druk dat wij het toen niet konden verzilveren en ik hoop dat we de kans krijgen om dat te bewijzen.” Voor zichzelf ziet Flemming daarin een grote rol weggelegd, al benadrukt hij dat het een teamprestatie moet zijn. “In de tweede periode kregen we heel weinig tegengoals en dat kwam omdat we allemaal veel inzet toonden met verdedigen en druk zetten, ook voorin al. Dat moeten we nu met zijn allen weer goed oppakken en bij aanvallende momenten moet ik vaker beslissend zijn. Ik voel dat het erin zit. Het is tijd dat mijn productiviteit echt gaat exploderen. Met een verdubbeling van mijn huidige moyenne ben ik dit seizoen niet tevreden. Ik moet veel meer dan tien goals en een paar assists kunnen geven. Het is aan mij om hier te laten zien dat ik een Eredivisie-waardige speler ben.”

Flemming en Noa Lang na het behalen van de landstitel met Ajax Onder-19 in seizoen 2016/17.

Als geboren Amsterdammer heeft Flemming nog altijd een zwak voor Ajax, maar het is voor hem geen must om ooit terug te keren bij de club waar hij is opgegroeid. “Als iemand er naar vraagt, zal ik altijd zeggen dat het een prachtige club is en natuurlijk hoop je dat het mogelijk is om in dat schitterende stadion te spelen, maar ik ben een speler van PEC en sluit in principe na de zomer daar weer met plezier aan.” Toch twijfelt Flemming wel even als hij de vraag krijgt of hij er wat voor voelt om bij NEC te blijven. “Aan de mensen hier zal het zeker niet liggen. Ik heb het enorm naar mijn zin en het wordt zeker een lastige afweging als we promoveren en NEC dan interesse toont om me definitief over te nemen. Het is in ieder geval mijn doel om mezelf in de toekomst te bewijzen in de Eredivisie en wie weet wat er daarna mogelijk is. Een club in Zuid-Europa lijkt me wel wat. Een lekker klimaat en natuurlijk verzorgd, aanvallend voetbal. Dan kom ik het beste tot mijn recht.”

Het doet hem meteen weer terugdenken aan het trainingskamp in Estepona. Daar bracht de club in de winterstop ‘alleen maar goede dagen’ door en het bood Flemming en zijn ploeggenoten gelegenheid om dichter naar elkaar toe te groeien. “Zoiets kan net het zetje geven om die verbeterpunten die ik al noemde gestalte te geven. Met die paar procentjes vooruitgang kunnen we de lastige wedstrijden wel over de streep trekken”, voorspelt hij. NEC hervatte de competitie afgelopen zondag met een benauwde 1-0 zege op FC Den Bosch. Flemming moest het door een schorsing (‘mijn eerste ooit, een leermoment’) vanaf de tribune aanschouwen en staat te trappelen om zijn goede voornemens in de praktijk te brengen. “Hoe? Gewoon winnen. Ik weet niet of je dat als Amsterdamse bluf moet interpreteren, maar ik voel gewoon dat het mogelijk is om te promoveren met deze groep. Ik weet best dat veel andere ploegen daar ook zo over denken, maar misschien onderschatten ze ons dan juist, terwijl wij het aankunnen met elkaar”, verzekert Flemming. “Ik voetbal hier om twee redenen. Voor mijn eigen ontwikkeling en voor de club. Mijn seizoen is niet geslaagd als ik zelf goede statistieken neerzet, maar met de ploeg naast de nacompetitie of directe promotie grijp. Gelukkig gaan goed presteren en positieve resultaten meestal hand in hand, dus we gaan er keihard voor werken.”

Naam: Zian Flemming

Geboortedatum: 1 augustus 1998

Club: NEC (gehuurd van PEC Zwolle)

Positie: aanvallende middenvelder

Sterke punten: passing, creativiteit, loopvermogen