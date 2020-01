De loodzware opdracht voor Sevilla en Luuk de Jong in het Santiago Bernabéu

Real Madrid en Sevilla zijn elkaars tegenstander op de twintigste speeldag van LaLiga. De ploeg van trainer Zinédine Zidane kwam maar in twee van de laatste zes duels in alle competities tot winst, al werd de eindstrijd van de Spaanse Super Cup wél na strafschoppen gewonnen. Sevilla won op zijn beurt slechts drie van de laatste zeven officiële duels en dat waren ook nog eens twee bekerzeges en een competitieoverwinning op laagvlieger Real Mallorca. Opta blikt vooruit op de ontmoeting in het Santiago Bernabéu, zaterdag vanaf 16.00 uur.

O Real Madrid won elk van de laatste tien thuisduels met Sevilla in LaLiga. In deze reeks scoorden de Madrilenen 35 keer, een moyenne van 3.5 per wedstrijd. Dat is tevens de beste serie ooit tegen de Andalusiërs in competitieverband.

O In 151 LaLiga-wedstrijden tegen Sevilla kwam Real Madrid tot 325 doelpunten. Alleen Espanyol (378) en Athletic Club (352) kregen in de geschiedenis van de Spaanse competitie meer tegentreffers van los Merengues om de oren.

O De laatste competitiezege van Sevilla op Real Madrid in het Santiago Bernabéu was in december 2008, onder leiding van Manolo Jiménez: 3-4. De laatste puntendeling van de Zuid-Spanjaarden bij Real Madrid in LaLiga was in december 1993, met wijlen Luis Aragonés op de bank: 0-0.

O Real Madrid verloor niet één van de laatste tien wedstrijden in LaLiga: zes overwinningen, vier gelijke spelen. Dat is de beste reeks van de club in competitieverband in één seizoen sinds januari 2017; toen kwam men, ook onder leiding van Zinédine Zidane, tot zestien opeenvolgende competitieduels zonder verlies.

O Sevilla leed in de laatste vijf uitwedstrijden in LaLiga geen enkele nederlaag: drie zeges, twee gelijke spelen. Dat is de beste ongeslagen uitreeks van los Rojiblancos in LaLiga sinds september 2015 toen men onder leiding van Unai Emery negen LaLiga-uitduels op rij geen nederlaag leed.

O Gareth Bale kwam in zijn laatste negen competitieduels niet tot scoren. De aanvaller van Real Madrid is nog maar één duel verwijderd van het evenaren van zijn slechtste reeks in competitieverband: tien opeenvolgende LaLiga-duels zonder doelpunt tussen september en december 2018.

O Karim Benzema was in zijn laatste twintig officiële wedstrijden tegen Sevilla bij achttien doelpunten betrokken: negen assists en negen treffers.

O Sevilla won slechts 25 procent van de competitiewedstrijden zonder Lucas Ocampos, die het duel met Real Madrid door een schorsing moet uitzitten: een zege, twee remises en een nederlaag. Met de vleugelaanvaller binnen de lijnen stapte Sevilla in zestig procent van de LaLiga-duels als winnaar van het veld: negen zeges, drie remises en drie nederlagen.

O Tegen geen enkele ander ploeg leed Zinédine Zidane als trainer meer competitienederlagen dan tegen Sevilla: twee, net als tegen Barcelona, Real Betis en Valencia. Deze twee nederlagen vonden echter wel in het Ramón Sánchez-Pizjuán plaats.

O Dit zal de eerste wedstrijd van Julen Lopetegui in het Santiago Bernabéu als trainer van de bezoekende partij zijn. In dienst van Real Madrid was zijn winstpercentage in LaLiga 40 procent (4 zeges in 10 duels); een lager percentage dan dit seizoen op de bank bij Sevilla (52,6%: 10 zeges in 19 duels).