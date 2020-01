‘‘Grootste teleurstelling van Valverde’ kwam te zwaar terug van Kerstperiode’

Ernesto Valverde werd maandagavond na dagen van geruchten ontslagen als trainer van Barcelona en in Quique Setién hebben de Catalanen meteen een opvolger aangesteld. Met het vertrek van Valverde komt er een einde aan een rommelige periode in het Camp Nou, waarin er vanaf de tribunes regelmatig gemor klonk over de behoudende speelstijl en ook binnen de spelersgroep onvrede leek te heersen.

Valverde was echter ook niet tevreden over al zijn pupillen en volgens Catalunya Ràdio geldt Arthur als zijn ‘grootste teleurstelling’. De middenvelder werd anderhalf jaar geleden voor 31 miljoen euro overgenomen van Grêmio, maar is er nog niet in geslaagd om een onbetwiste basisplaats te veroveren. De Braziliaan ondervindt concurrentie van onder meer Sergio Busquets, Frenkie de Jong, Arturo Vidal, Ivan Rakitic en Sergi Roberto.

Quique Setién tekent zijn contract bij FC Barcelona

Valverde zou daarnaast niet te spreken zijn geweest over de instelling van de 23-jarige Arthur buiten de lijnen. Zo kwam hij in het verleden al eens in het nieuws toen hij twee dagen voordat er een El Clásico zou worden gespeeld in Parijs werd gespot op het extravagante verjaardagsfeest van Neymar. De druppel voor Valverde kwam naar verluidt een paar weken geleden, toen Arthur met overgewicht terugkeerde uit de Kerstperiode.

Of Arthur op zijn beurt rouwig is om het vertrek van Valverde valt eveneens te bezien. De middenvelder was een van de spelers die op Instagram een ‘like’ uitdeelde aan het officiële bericht van Barcelona over het ontslag van de trainer. Wel plaatste hij daarna op social media een kort afscheidsbericht: “Iemand die zeer belangrijk is geweest sinds mijn komst bij Barcelona vertrekt vandaag. Ik wil deze kans graag aangrijpen om Ernesto Valverde te bedanken voor het welkome gevoel dat hij mij heeft gegeven. Hij heeft een cruciale rol gespeeld in mijn aanpassing.”