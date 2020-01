‘Ernstige vertrouwensbreuk oorzaak van vertrek Jeroen Zoet bij PSV’

Jeroen Zoet verloor eerder dit seizoen zijn basisplaats bij PSV en dinsdag volgde het nieuws dat de doelman de rest van het seizoen onder de lat zal staan bij FC Utrecht. De Oranje-international krijgt in de Domstad de kans om zijn EK-droom in leven te houden, aangezien Maarten Paes, normaal gesproken de eerste keus in Utrecht, de komende maanden aan de kant zal staan met een blessure.

De Telegraaf en het Eindhovens Dagblad weten woensdagochtend te melden dat het vertrek van Jeroen Zoet voortkomt uit een vertrouwensbreuk met keeperstrainer Ruud Hesp. Volgens laatstgenoemde regionale krant zou de relatie tussen de twee dusdanig verslechterd zijn dat Zoet ‘niet meer onder de huidige keeperstrainer zal spelen’.

Het Eindhovens Dagblad schetst dat Hesp er niet in geslaagd is om een duidelijke hiërarchie aan te brengen onder de doelmannen die hij onder zijn hoede heeft. Naast de problemen met Zoet, is Robbin Ruiter eveneens flink teleurgesteld over zijn positie bij PSV. Hidde Jurjus, momenteel verhuurd aan De Graafschap, beklaagde zich onlangs ook over het gebrek aan communicatie vanuit Eindhoven, een van de taken van Hesp.

De ‘grootste fout’ die Hesp volgens de krant heeft gemaakt, is dat hij in voor aanvang van de wedstrijd tegen Willem II, toen Zoet voor het eerst op de bank zat achter Lars Unnerstall, Zoet niet heeft verteld dat hij geen tweede, maar derde keeper zou worden. De sluitpost wilde daarop zijn professionaliteit tonen door toch op de bank plaats te nemen, maar verkaste vervolgens op aandringen van toenmalig trainer Mark van Bommel alsnog naar de spelersbus.

Op het onlangs door PSV belegde trainingskamp in Qatar rommelde het opnieuw in het keepersgilde van de Eindhovenaren. Hesp, die in tegenstelling tot assistenten Jürgen Dirkx en Reinier Robbenmond wel aan mocht blijven na het vertrek van Van Bommel, slaagde er toen opnieuw niet in om duidelijkheid te scheppen wat betreft de hiërarchie onder de doelmannen. “Bij vragen over de verhoudingen en zijn plannen bleef Hesp maar om de hete brij heen draaien en liet hij Zoet almaar in onzekerheid, zo stellen ingewijden”, voegt de regionale krant toe.