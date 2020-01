‘Nog altijd overtuigd Ajax wijst eerste bod van Club Brugge af’

Ajax haalde Razvan Marin afgelopen zomer voor 12,5 miljoen euro van Standard Luik naar de Johan Cruijff ArenA, maar de middenvelder is er nog niet in geslaagd om een basisplaats te veroveren bij zijn nieuwe werkgever. Er wordt dan ook al voorzichtig over een tussentijds vertrek van de Roemeen gesproken en na Royal Antwerp lijkt zich nog een gegadigde aan te dienen.

De Telegraaf en Het Nieuwsblad weten woensdag te melden dat Club Brugge zeer gecharmeerd is van de middenvelder die in de voorgaande seizoenen een van de steunpilaren van Standard was. Club zou Marin graag de rest van het seizoen op huurbasis terug willen halen naar de Jupiler Pro League, met volgens De Telegraaf de optie om hem in de zomer definitief in te lijven.

Of Ajax bereid is hieraan mee te werken is echter nog maar de vraag, aangezien de Amsterdammers volgens Het Nieuwsblad al een eerste aanbieding vanuit Brugge hebben afgewezen. Trainer Erik ten Hag zou nog altijd geloven in de kwaliteiten van zijn pupil en daarom niet zomaar mee willen werken aan een vertrek. Volgens de Belgische krant is het nog niet duidelijk of Club zich ook nog voor een tweede keer bij directeur voetbalzaken Marc Overmars zal melden.

Voor Marin is het belangrijk om, met het oog op het EK van aankomende zomer, in de tweede seizoenshelft regelmatig minuten te maken. De 21-voudig international van zijn land had aan het begin van dit seizoen nog wel een basisplaats bij Ajax, maar verdween daarna naar de bank. De 23-jarige Marin speelde vooralsnog vijftien officiële wedstrijden voor de koploper van de Eredivisie.