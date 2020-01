Sky Italia: Internazionale akkoord over jaarsalaris van minstens tien miljoen

Christian Eriksen heeft dinsdagavond tegen Middlesbrough (2-1 zege) mogelijk zijn laatste wedstrijd voor Tottenham Hotspur gespeeld. Het doorgaans goed ingevoerde Sky Italia weet vlak na het laatste fluitsignaal van het FA Cup-duel namelijk te melden dat de Deense middenvelder definitief een persoonlijk akkoord heeft bereikt met Internazionale. De Italianen moeten er nu alleen nog uitkomen met the Spurs.

Eriksen wordt al maandenlang in verband gebracht met een vertrek bij Tottenham. De 27-jarige creatieveling weigert zijn aflopende contract in Noord-Londen te verlengen, waardoor alleen een vertrek deze maand Tottenham nog een transfersom oplevert. Inter heeft een bod van tien miljoen euro exclusief bonussen uitgebracht op Eriksen en nadert volgens diverse Italiaanse media de vraagprijs van Tottenham.

De Engelsen mikten aanvankelijk op een transfersom van twintig miljoen euro, maar gezien de beroerde onderhandelingspositie van Tottenham is de verwachting in Italië dat de transfer snel rond zal komen. Eriksen zelf is er naar verluidt al uit met Inter over een meerderjarig contract met een salaris van tien miljoen euro per jaar, exclusief bonussen.

Eriksen deed dinsdagavond nog wel mee met Tottenham in de bekerwedstrijd tegen Middlesbrough. Manager José Mourinho liet de voormalig Ajacied de negentig minuten volmaken en was na afloop te spreken over het optreden van zijn pupil. "Christian heeft zeer goed gespeeld, zeer professioneel. Precies wat ik van hem verwacht. Als zijn beslissing is om te vertrekken, dan moet hij met opgeheven hoofd vertrekken. Dat moeten de fans altijd accepteren", vertelde de Portugese coach van Tottenham aan diverse Engelse media.