Tottenham zorgt met zeer zwakke tweede helft voor ergernis bij Mourinho

Tottenham Hotspur heeft zich dinsdagavond geplaatst voor de vierde ronde van het FA Cup-toernooi. Het team van manager José Mourinho won de replay tegen tweededivionist Middlesbrough in eigen huis met 2-1, nadat de eerste wedstrijd tussen beide teams een 1-1 gelijkspel had opgeleverd. In de volgende ronde wacht voor de Londenaren een uitduel met Southampton.

Tottenham droop negen dagen geleden in het Riverside Stadium gefrustreerd af tegen Middlesbrough, maar ditmaal leek het elftal van Mourinho niet in de problemen te komen. The Spurs waren lange tijd de bovenliggende partij en leidden binnen het kwartier al comfortabel met 2-0. De openingstreffer werd Tottenham reeds na twee minuten voetballen in de schoot geworpen door Tomás Mejías.

De doelman van Middlesbrough leverde de bal knullig in bij Giovani Lo Celso, waarna de middenvelder verdediger Dael Fry omspeelde en simpel kon scoren: 1-0. Kort erna volgde de 2-0 van Erik Lamela: de creatieveling liep twee verdedigers voorbij en rondde uiteindelijk af met de buitenkant van de voet. Tussen beide doelpunten door had Lukas Nmecha een goede kans gemist namens Middlesbrough, maar verder was het vooral Tottenham dat in de eerste helft de dienst uitmaakte. Een derde treffer voor rust bleef echter uit voor de manschappen van Mourinho.

Na de onderbreking nam Tottenham wat gas terug en kwam Middlesbrough beter in zijn spel. Ryan Sessegnon miste aan het begin van de tweede helft een enorme kans, al had het negentienjarige talent van Tottenham het geluk dat zijn doelpunt afgekeurd zou worden vanwege buitenspel. Aan de overzijde dook Paulo Gazzaniga een vrije trap van Lewis Wing uit de hoek. De wedstrijd leek in het laatste halfuur dood te bloeden, maar in de 83ste minuut wist Middlesbrough de spanning toch weer terug te brengen: George Saville tekende vanbuiten de zestien en via de vingertoppen van Gazzaniga voor de aansluitingstreffer. Tottenham wankelde daarna even en zorgde met zijn zwakke tweede helft ogenschijnlijk voor ergernis bij Mourinho, maar wist de zege uiteindelijk toch over de streep te trekken.