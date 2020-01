Lukaku toont met snelste treffer van het seizoen andermaal bloedvorm

Internazionale heeft zonder al teveel problemen de kwartfinale van de Coppa Italia weten te bereiken. De formatie van trainer Antonio Conte was in eigen stadion met 4-1 te sterk voor Cagliari, dat al na 23 seconden spelen op achterstand kwam. Romelu Lukaku was andermaal de grote man aan de zijde van Internazionale en tilde met twee doelpunten zijn seizoenstotaal al naar achttien treffers.

Internazionale, waar Stefan de Vrij op de reservebank zat, speelde afgelopen zaterdag in eigen stadion met 1-1 gelijk tegen Atalanta en zag Juventus daardoor passeren in de top van de Serie A, maar i Nerazzurri kenden in de bekerwedstrijd tegen Cagliari een vliegende start. Christian Oliva ging al na 23 seconden in de fout, waardoor Lukaku een grote kans werd geboden op het snelste doelpunt van het seizoen in alle Italiaanse competities. De Belgische spits steekt in een uitstekende vorm en maakte in kansrijke positie geen fout, waardoor Internazionale een droomstart kende. Lukaku leek al snel voor zijn tweede treffer van de avond te tekenen, maar dat doelpunt werd na inmenging van de VAR geannuleerd wegens buitenspel.

Toch werd de marge al na 22 minuten spelen verdubbeld. Valentino Lazaro leverde de bal na een goede actie af voor het doel, waardoor Borja Valero het leer over de doellijn liep. Marcelo Brozovic liet tien minuten voor rust nog een mogelijkheid onbenut, maar al snel in de tweede helft tekende Lukaku voor de 3-0 en zijn tweede doelpunt van de wedstrijd. Een voorzet van Nicolò Barella werd door de spits bij de eerste paal met het hoofd gepromoveerd tot treffer.

Nadat Internazionale het duel in het slot gegooid leek te hebben, kroop Cagliari meer uit zijn schulp. Een schot van Radja Nainggolan leverde aanvankelijk nog geen doelpunt op, maar achttien minuten voor tijd tekende Oliva met een kiezelhard schot voor de eretreffer. Het slotakkoord werd echter verzorgd door Andrea Ranocchia, die met tachtig minuten op de klok de eindstand op 4-1 bepaalde. Voor Internazionale wacht nu komende zondag een uitwedstrijd tegen Lecce, terwijl Cagliari het dan opneemt tegen Brescia.