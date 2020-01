Dinsdag, 14 Januari 2020

Twee clubs serieus in de markt voor Paul Pogba

Tariq Uwakwe lijkt voor een vertrek bij Chelsea te staan. Hull City heeft momenteel de beste papieren in handen om de jonge middenvelder in te lijven. (The Sun)

Leonardo Spinazzola heeft reeds zijn jawoord gegeven aan Internazionale. Matteo Politano staat op het punt om de tegenovergestelde weg naar AS Roma te bewandelen, om de zware blessure van Nicolò Zaniolo op te vangen. (La Gazzetta dello Sport)

Paul Pogba heeft intern opnieuw aangegeven Manchester United te willen verlaten. De middenvelder vertrekt vermoedelijk in de zomer, met Real Madrid en Juventus als meest waarschijnlijke bestemmingen. (Sky Deutschland)

Miguel Angel Gil Marin is momenteel in Parijs om te onderhandelen over Edinson Cavani. De algemeen directeur van Atlético Madrid hoopt bij zijn collega van Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaifi groen licht voor de transfer te kunnen krijgen. (Marca)

Swansea City gaat Conor Gallagher op huurbasis overnemen van Chelsea. The Swans slaagden er eerder deze maand al in om Rhian Brewster en Marc Guehi tijdelijk binnen te halen. (Daily Telegraph)