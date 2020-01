Eindigt ook de verjaardag van Josep Guardiola in een sportieve tragedie?

Manchester City en Crystal Palace staan op de 23e speeldag van de Premier League tegenover elkaar. Na de 3-2 nederlaag bij Wolverhampton Wanderers won het team van Josep Guardiola elk van de vijf duels in alle competities. The Eagles snakken juist naar een overwinning: van de laatste acht officiële wedstrijden werd alleen de visite van West Ham United (2-1) met een zege afgesloten. Opta blikt vooruit op de ontmoeting in het Etihad Stadium, zaterdag vanaf 16.00 uur.

O Manchester City won zeven van de laatste negen Premier League-wedstrijden, inclusief de laatste twee, tegen Crystal Palace, naast één remise en één nederlaag.

O Crystal Palace boekte in de laatste visite aan het Etihad Stadium in competitieverband een 2-3 zege. The Eagles boekten nog nooit twee competitiezeges op rij bij Manchester City.

O In de laatste competitiewedstrijd, de 1-6 zege bij Aston Villa, boekte Manchester City voor de 15e keer in 136 Premier League-duels onder leiding van Josep Guardiola een zege met minimaal 5 doelpunten verschil. Voorafgaand aan deze reeks won Manchester City slechts 13 van de eerste 734 duels met een dergelijk krachtsverschil.

O Josep Guardiola is de vijfde manager van Manchester City die op de dag van zijn verjaardag op de bank bij een Premier League-duel plaatsneemt. Zijn vier voorgangers bleven zonder overwinning: Brian Horton (1995), Joe Royle (2001), Mark Hughes (2010) en Roberto Mancini (2011 en 2012).

O Crystal Palace verloor slechts één van de laatste negen Premier League-duels, naast drie gelijke spelen en vijf remises: 1-0 bij Newcastle United. Het team van Roy Hodgson kwam in vier van deze wedstrijden terug van een achterstand, wat leidde tot één zege en drie remises.

O Crystal Palace kan pas het derde team ooit worden dat twee seizoenen op rij een uitwedstrijd van de regerend landskampioen wint, na Liverpool (2000/01 en 2001/02) en Tottenham Hotspur (2016/17 en 2017/18).

O Josep Guardiola verloor als manager nog nooit twee competitiewedstrijden op rij tegen eenzelfde tegenstander in eigen huis. De Spanjaard verloor slechts 13 van zijn 195 thuisduels in competitieverband en ging alleen tegen Manchester United (twee) meer dan één keer onderuit.

O Voor Kevin De Bruyne is Crystal Palace een van zijn favoriete opponenten in de Premier League. In het tenue van Manchester City kwam de Belgisch international. tot twee goals en zes assists in zijn laatste acht competitieduels met the Eagles.

O Dit is het 95ste Premier League-duel van Roy Hodgson op de bank van Crystal Palace: 32 zeges, 26 gelijke spelen en 36 nederlagen. Daarmee worden the Eagles de werkgever waar de Engelsman het vaakst bij een Premier League-duel op de bank zat (94, Fulham).