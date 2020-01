Juventus lijkt duidelijkheid te geven over EK-deelname van Merih Demiral

Merih Demiral is dinsdag succesvol geopereerd aan de zware knieblessure die hij afgelopen zondag in de wedstrijd tussen AS Roma en Juventus (1-2) opliep. La Vecchia Signora communiceert via de officiële kanalen dat de 21-jarige verdediger zes tot zeven maanden uit de roulatie zal zijn, waardoor het uitgesloten lijkt dat hij met Turkije kan deelnemen aan het EK van komende zomer.

Juventus maakt wereldkundig dat Demiral dinsdagavond in de Hochrum-kliniek in het Oostenrijkse Innsbruck succesvol is geopereerd door professor Christian Fink, die werd bijgestaan door clubarts Nikos Tzouroudis. Daarbij is de zware schade in de knie van de Turkse verdediger hersteld. Demiral liep na een verkeerde landing in de wedstrijd tegen AS Roma schade aan de kruisband en de meniscus in zijn linkerknie op.

Demiral is zes tot zeven maanden uit de roulatie, waardoor zijn seizoen vrijwel zeker ten einde is. Daarnaast lijkt de verdediger deelname aan het EK van komende zomer met Turkije uit het hoofd te moeten zetten, daar het toernooi over een kleine vijf maanden van start gaat. Door de afwezigheid van Demiral lijkt Matthijs de Ligt zijn basisplaats terug te krijgen bij Juventus, al heeft trainer Maurizio Sarri ook nog de beschikking over Daniele Rugani.

De Ligt werd de voorbije weken op de bank gehouden door Demiral, maar kwam tijdens de wedstrijd tegen AS Roma door de zware blessure bij zijn concurrent al na negentien minuten binnen de lijnen. “De Ligt speelde een geweldige tweede helft en heeft zich tijdens dit duel bewezen”, zegt Sarri op de persconferentie in aanloop naar het bekerduel van woensdagavond met Udinese, opgetekend door verschillende Italiaanse media. “Rugani is zeker een optie, ook voor de wedstrijd van woensdag.”