Transfer Marin Pongracic luidt einde in voor 25-voudig Oranje-international

Marin Pongracic is op weg naar VfL Wolfsburg. Kicker verzekert dinsdagavond dat de 22-jarige centrumverdediger Red Bull Salzburg nog deze maand gaat verlaten voor een avontuur bij de Bundesliga-club. Eerder deze transferperiode raakten de Oostenrijkers Takumi Minamino al kwijt aan Liverpool en Erling Braut Haaland aan Borussia Dortmund. De transfer van Pongracic, waarmee naar verluidt ongeveer tien miljoen euro is gemoeid, betekent zo goed als zeker slecht nieuws voor Jeffrey Bruma.

Bruma is bij Wolfsburg al enige tijd op een zijspoor beland en volgens Kicker wordt het perspectief van de Nederlander met de naderende komst van Pongracic 'nog slechter'. Pongracic is een rechtsbenige centrumverdediger die bij Wolfsburg normaal gesproken boven Bruma in de pikorde zal komen te staan, zo klinkt het. De jeugdinternational van Kroatië heeft zich de afgelopen seizoenen goed ontwikkeld bij Salzburg en gaat zich binnenkort tot medio 2024 verbinden aan Wolfsburg.

Bruma staat dit seizoen op negen competitieoptredens voor Wolfsburg, maar de laatste weken voor de winterstop werd het perspectief van de voormalig PSV'er al een stuk brozer. Trainer Oliver Glasner stapte namelijk zeer recentelijk af van zijn systeem met drie centrumverdedigers. Marcel Tisserand, John Anthony Brooks en Robin Knoche worden bovendien allen hoger aangeschreven door Glasner, waardoor Bruma op dit moment de vierde centrumverdediger van die Wölfe is.

De komst van Pongracic lijkt de 28-jarige Bruma zodoende definitief richting de uitgang bij Wolfsburg te duwen. De Duitse club betaalde in de zomer van 2016 ongeveer 11,5 miljoen euro om de 25-voudig Oranje-international over te nemen van PSV, maar een droomhuwelijk werd het niet. Bruma belandde al in zijn tweede seizoen op een zijspoor, waarna hij werd verhuurd aan Schalke 04. De stopper keerde afgelopen zomer weer terug bij Wolfsburg, maar lijkt nu dus definitief voor een vertrek uit de Volkswagen-Arena te staan. Het contract van Bruma bij Wolfsburg loopt nog door tot halverwege 2021.