Sensatie Sheffield United kan zaterdag historische zege op Arsenal boeken

Arsenal en Sheffield United staan op de 23e speeldag van de Premier League tegenover elkaar. De Londenaren verloren onder leiding van Mikel Arteta slechts één van de vijf wedstrijden in alle competities, een 1-2 nederlaag tegen Chelsea: twee zeges, twee remises. Sheffield United won vijf van de laatste acht officiële duels en kon alleen niet van koploper Liverpool (2-0), titelverdediger Manchester City (2-0) en het opgeleefde Watford (1-1) winnen. Opta blikt vooruit op de ontmoeting in het Emirates Stadium, zaterdag vanaf 16.00 uur.

O Dit is de eerste Premier League-ontmoeting tussen Arsenal en Sheffield United in het Emirates Stadium sinds september 2006. Dat duel eindigde in een 3-0 zege voor the Gunners.

O Sheffield United is op het allerhoogste niveau al negen uitwedstrijden op rij verstoken van een uitoverwinning op Arsenal: een gelijkspel, acht nederlagen. De laatste uitzege op de Londenaren dateert van augustus 1971: een 0-1 overwinning dankzij een treffer van Stewart Scullion.

O Sheffield United kan voor het eerst sinds 1946/47 twee competitiezeges op Arsenal in één seizoen boeken. In oktober 2019 eindigde de ontmoeting op Bramall Lane in 1-0.

O Arsenal won slechts een van de laatste zeven thuiswedstrijden in de Premier League: drie gelijke spelen, drie nederlagen. Dat was ook nog eens de 1-0 op nieuwjaarsdag tegen Manchester United. De Londenaren verloren dit seizoen al drie thuisduels in competitieverband. Dat is het hoogste aantal in één Premier League-seizoen in het Emirates Stadium sinds 2010/11: vier.

O Sheffield United kan de eerste promovendus met twee competitiezeges op Arsenal in één seizoen worden sinds Blackburn Rovers in 1992/93.

O Sheffield United verloor dit seizoen niet één van de eerste negen uitduels in de Premier League, maar verloor vervolgens van zowel Manchester City als Liverpool met 2-0. Het team van Chris Wilder won niet één van de laatste achttien competitieduels op het allerhoogste niveau in Londen sinds de 1-2 zege op Chelsea in oktober 1992: zeven remises en elf nederlagen.

O Niet één van de laatste 21 Premier League-wedstrijden van Arsenal op een zaterdag om 16.00 uur ging verloren, sinds een 2-1 nederlaag tegen West Bromwich Albion in november 2015: achttien zeges en drie remises. In eigen huis zijn dat zelfs twintig overwinningen en vier gelijke spelen sinds augustus 2013, toen Aston Villa met 1-3 te sterk was.

O Geen enkele ploeg schoot dit seizoen in de Premier League minder vaak op doel dan Sheffield United: 71. Desalniettemin kregen alleen Liverpool (55), Chelsea (69) en Manchester City (74) deze voetbaljaargang in competitieverband minder schoten op doel tegen dan Sheffield United (75).

O Arsenal moet het in deze wedstrijd stellen zonder de geschorste Pierre-Emerick Aubameyang. De aanvaller nam dit seizoen tot dusver 48 procent van de doelpunten van de Londenaren in de Premier League voor zijn rekening: 14 van de 29. Alleen Danny Ings heeft dit seizoen een hoger percentage wat betreft de hoeveelheid doelpunten voor zijn werkgever: 52 procent.

O Geen enkele voetballer van Sheffield United was dit seizoen in de Premier League bij meer doelpunten betrokken dan John Fleck: twee assists en vier treffers. Opvallend: alle doelpunten en assists vonden op Bramall Lane plaats.