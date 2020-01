‘Lennart Czyborra kan Eredivisie verlaten voor Champions League-avontuur’

Lennart Czyborra kan deze maand mogelijk een zeer fraaie transfer maken. Tubantia weet dinsdag namelijk te melden dat de twintigjarige linkervleugelverdediger van Heracles Almelo in de belangstelling staat van Atalanta, dat dit seizoen nog altijd actief is in de Champions League.

Czyborra werd anderhalf jaar geleden door Heracles opgepikt in de jeugdopleiding van Schalke 04 en heeft zich inmiddels opgewerkt tot een vaste waarde in de defensie van de Almeloërs. De Duitse linksback speelde dit seizoen tot dusver iedere competitiewedstrijd vanaf het begin en staat halverwege het seizoen op twee doelpunten en twee assists in de Eredivisie.

Bij Atalanta kan Czyborra naar verluidt de concurrentiestrijd aangaan met Robin Gosens. Laatstgenoemde kent toevallig een verleden bij Heracles: in de zomer van 2017 maakte hij voor ongeveer één miljoen euro de overstap naar Atalanta. Czyborra zou bij de Italiaanse club voorlopig de tweede linksback moeten worden, achter Gosens "Er wordt via via wel geïnformeerd naar Lennart. Maar Atalanta heeft zich nog niet bij ons gemeld", reageert technisch manager Tim Gilissen van Heracles desgevraagd.

Atalanta eindigde vorig seizoen verrassend als derde in de Serie A en kent opnieuw een uitstekende voetbaljaargang. In de competitie is men na negentien speelrondes terug te vinden op een vierde plaats, terwijl de werkgever van Hans Hateboer en Marten de Roon ook nog altijd actief is in de Champions League. Vanaf volgende maand wacht in de achtste finales van het miljardenbal een tweeluik met Valencia.