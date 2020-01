PSV bevestigt langverwachte miljoenendeal tijdens Nieuwjaarsshow

PSV heeft dinsdagavond bevestigd vanaf komend seizoen samen te gaan werken met Puma. Het Duitse sportmerk wordt vanaf 1 juli de nieuwe kledingsponsor van de Eindhovense club, voor een periode van vijf seizoenen. Met de deal tussen de twee partijen kan in totaal tussen de veertig en vijftig miljoen euro gemoeid zijn, zo schatten marktonderzoekers eerder al. Puma volgt Umbro op als hoofdsponsor van PSV.

Dinsdag werd de deal tussen PSV en Puma tijdens de Nieuwjaarsshow 2020 van de Eindhovense club definitief beklonken. "Het fundament van dit partnerschap is de gezamenlijke ambitie om iedere dag weer beter te worden", licht commercieel directeur Frans Janssen toe. "De club is trots dat een merk met een wereldwijde uitstraling kiest voor PSV en kijkt ernaar uit onderdeel uit te gaan maken van de Puma-familie."

"Puma biedt ons de kans om uniek en authentiek te blijven, terwijl we tegelijkertijd gebruik kunnen maken van de kennis en kwaliteit van één van 's werelds grootste sportmerken", aldus Janssen. De commercieel directeur wordt aangevuld door Johan Adamsson, Directeur Sports Marketing & Sports Licensing bij Puma: "Wij kijken met veel enthousiasme uit naar het partnerschap met PSV en zijn blij de club te verwelkomen bij onze familie."

"PSV kent een geweldige reputatie, is wereldwijd bekend en behoort tot de succesvolste Nederlandse clubs die er zijn, zowel nationaal als internationaal", vervolgt Adamsson. "Evenals Puma streeft de club constant naar topsportprestaties en daarin hopen wij PSV de komende jaren te kunnen ondersteunen. Daarnaast is de club diepgeworteld in Eindhoven en omgeving. Een regio met wereldwijde invloed op het gebied van technologie en design. Puma wil de band tussen stad, fans en club de komende jaren met nadruk naar voren laten komen."