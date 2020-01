Excelsior haalt voormalig jeugdspeler van Ajax weg bij Sparta

Excelsior heeft zich versterkt met Abdallah Aberkane. De negentienjarige verdediger komt over van Sparta Rotterdam en heeft dinsdag zijn handtekening gezet onder een contract tot medio 2022 in Kralingen. Aberkane werd opgeleid door ADO Den Haag en maakte in 2016 de overstap naar de jeugdopleiding van Ajax, om in de zomer van vorig jaar tranfervrij over te stappen naar Sparta.

Aberkane werkte zijn wedstrijden dit seizoen voornamelijk af bij Jong Sparta. Op 21 december maakte hij zijn debuut in de Eredivisie in de thuiswedstrijd tegen AZ (3-0). Vlak voor tijd kwam hij als invaller binnen de lijnen. “Ik ben nog jong, wil heel graag voetballen en mezelf ontwikkelen’’, reageert Aberkane op de clubwebsite van Excelsior. “Kort na het begin van de vakantie werd ik gepolst door Excelsior. Ik heb toen een gesprek gehad met de club en daar sprak veel vertrouwen uit. De keuze was daarom voor mij niet moeilijk. Ik denk dat Excelsior de juiste club voor mij is om mezelf verder te ontwikkelen.”

Toen zijn contract bij Ajax afgelopen zomer afliep, koos hij voor Sparta. “In eerste instantie speelde ik op amateurbasis, maar uiteindelijk kreeg ik een contractaanbieding. Als ik realistisch ben is de kans op speeltijd bij Excelsior echter groter. Ik had bovendien meteen een goed gevoel bij deze club en daarom heb ik deze keuze gemaakt”, aldus Aberkane, die zichzelf omschrijft als een multifunctionele verdediger. “Ik kan centraal spelen, maar ook op de flanken. Links- en rechtsback, vooral dat laatste. Ik ben rechtsbenig, maar kan ook met mijn linkerbeen uit de voeten. Ik houd van opkomen, voetbal graag mee, lever altijd strijd en houd van leiding nemen.”

