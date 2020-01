Door Ronaldo bewonderde goaltjesdief moet Juventus van troon stoten

In de rubriek Opgebloeid licht Voetbalzone wekelijks een speler uit binnen- of buitenland uit wiens loopbaan na een mindere periode weer volledig tot bloei is gekomen. Met deze keer aandacht voor Romelu Lukaku, die na een moeizaam laatste seizoen bij Manchester United helemaal lijkt te zijn opgeleefd bij de herboren titelkandidaat Internazionale. Met de Belgische topschutter, dinsdagavond met twee treffers wederom de held van Inter in de 4-1 bekerzege op Cagliari, in de gelederen strijdt het elftal van trainer Antonio Conte serieus mee om de eerste landstitel sinds 2010.

Door Rian Rosendaal

Langgekoesterde droom

De supporters van Inter dromen nog vaak over het succesjaar 2010. Tien later geleden werden de Champions League, Italiaanse landstitel en de Coppa Italia in de wacht gesleept, onder de bezielende leiding van trainer José Mourinho. Een jaar later werd nog de tweede plaats bereikt, toen buurman AC Milan er met het kampioenschap in de Serie A vandoor ging. Sindsdien kan geen enkele club ook maar in de buurt komen van het oppermachtige Juventus, dat achtmaal op rij de Scudetto aan de prijzenkast toevoegde. De negende opeenvolgende landstitel is het ultieme doel van Cristiano Ronaldo en consorten, maar de concurrentie vanuit het Giuseppe Meazza moet zeker niet onderschat worden door la Vecchia Signora, zeker nu de verschillen al het gehele seizoen minimaal zijn in de top van de ranglijst.

In de lente en zomer van 2019 vonden er de nodige veranderingen plaats bij i Nerazzurri. Luciano Spalletti moest op 30 mei het veld ruimen als trainer, waarna Conte een dag later werd teruggehaald naar de Serie A, na een absentie van enkele jaren. De oud-international van Italië kreeg als opdracht mee om de teugels aan te vieren op disciplinair vlak. Mauro Icardi, die herhaaldelijk in de clinch lag met de clubleiding van Inter, werd op huurbasis naar Paris Saint-Germain gestuurd. Daarnaast kreeg Radja Nainggolan, die net als Icardi ook te boek stond als een lastpost, de mogelijkheid om op huurbasis terug te keren bij zijn oude liefde Cagliari. Vanwege het tijdelijke vertrek van Icardi naar Frankrijk werd gezocht naar een geschikte aanvalspartner voor Lautaro Martínez, die in 2018 voor circa 23 miljoen was overgenomen van het Argentijnse Racing Club. De ambitieuze Conte omcirkelde gelijk de naam van Lukaku, die hij in zijn periode als manager van Chelsea al naar Londen had willen halen. Manchester United ging uiteindelijk akkoord met een transfersom van 85 miljoen euro, waardoor de Belgische spits als recordaankoop in Milaan arriveerde. In diens schaduw maakte Alexis Sánchez ook de overstap van the Red Devils naar Inter, al is de Chileense aanvaller nog steeds eigendom van de recordkampioen uit Engeland.

Mislukte missie Cristiano Ronaldo

Inter en Juventus strijden deze jaargang om de Italiaanse landstitel, maar afgelopen zomer werd er ook buiten het veld een felle strijd gevoerd door beide clubs. In de Italiaanse media verschenen in augustus berichten dat Lukaku een persoonlijk akkoord had bericht met de grootmacht uit Turijn. Desondanks kreeg de carriere van de aanvalsleider van de Rode Duivels een vervolg bij Inter, ondanks een WhatsApp-bericht van Cristiano Ronaldo richting Big Rom. ‘Je bent hier meer dan welkom’, zo verstuurde de Portugees in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. In oktober volgde een hartelijke ontmoeting in de catacomben rondom het treffen tussen Inter en Juventus in de Serie A, inclusief knuffel. "Ronaldo vertelde me dat dit defensief de hardste competitie ter wereld is", blikte Lukaku vorige maand met de New York Times terug op zijn ontmoeting met Ronaldo. "Hij zei dat hij overal goals had gemaakt, maar dat de Serie A de moeilijkste plek was om te scoren. En als Cristiano denkt dat het lastig is, moet het wel echt zwaar zijn. Het voetbal is intenser in de Premier League, maar hier is alles tactischer."

Ronaldo kon Lukaku vorig jaar niet verleiden om naar Juventus te komen

Moeite met doelpunten maken heeft Lukaku echter allerminst. De ex-speler van onder meer Chelsea, Everton en West Bromwich Albion staat halverwege de jaargang in de Serie A op veertien doelpunten. Alleen Ciro Immobile, die een geweldig seizoen draait bij Lazio, blijft hem met twintig treffers voor. De ontmoeting met Atalanta van afgelopen zaterdag is in dat kader bijzonder te noemen, want de Belgische miljoenenaankoop kwam een keer niet tot scoren in het zwart-blauwe tenue. Prompt liet de formatie van Conte twee dure punten liggen in de strijd om het negentiende kampioenschap in de clubgeschiedenis. Lukaku is naast topschutter bij Inter ook uitgegroeid tot recordbreker. Hij verpulverde het transferrecord van Christian Vieri, voor wie Inter in 1999 46 miljoen euro neerlegde. Enkele maanden schoot de van Manchester United afkomstige spits wederom een oud record van Vieri uit de boeken. Dankzij zijn twee treffers tegen Napoli, in de 1-3 overwinning op Napoli op 6 januari, is Lukaku de eerste Inter-speler met veertien treffers in zijn eerste achttien competitieduels voor de club. Het oude record was al sinds 2000 in handen van Vieri. Eerder dit seizoen had de fysiek sterke Belg al een huzarenstukje geëvenaard van de Braziliaanse Ronaldo, die in de jaargang 1997/98 negen doelpunten produceerde in zijn eerste elf competitiewedstrijden. Lukaku kwam in november tegen Bologna (2-1 overwinning) op gelijke hoogte met zijn illustere voorganger.

Lof van illustere voorganger

Vieri, die in totaal zes seizoenen het shirt van Inter droeg, is vol lof over de doelpuntendrift van Lukaku in Milaan. "Lukaku is zonder meer een van de meest complete spitsen in Europa. Wat anderen daarvan vinden boeit me niets", zo zei de gewezen aanvaller in december in het Italiaanse televisieprogramma Tiki Taka. "Ik heb alle wedstrijden gezien die hij tot dusver voor Inter heeft gespeeld. Lukaku is al tien jaar bezig met het maken van doelpunten. Ik geef er werkelijk niets om dat sommige mensen beweren dat het een zwakke speler is." Vieri kraakte vorige maand echter ook enkele kritische noten, nadat Inter in de groepsfase van de Champions League met 1-2 had verloren van Barcelona. Hierdoor rest een vervolg in de Europa League, een flinke tegenvaller voor Lukaku en consorten. Er was aan de andere kant ook begrip voor de aanvaller en diens collega Martínez. "We moeten niet vergeten dat Inter Milan momenteel om de drie dagen wedstrijden speelt. En het zijn twee spelers die altijd in de basis staan, ze hebben niet veel hersteltijd", zei Vieri als analist bij Sport Mediaset. "Er is dus een beetje vermoeidheid bij Lukaku en Lautaro Martinez, maar het is normaal. Ze deden wat ze konden en ze probeerden kansen te creëren." Lukaku kwam in de poulefase van het miljardenbal tot twee doelpunten. In de Europa League moeten meer doelpunten volgen op het Europese toneel, met Ludogorets als opponent van Inter in de achtste finale.

Het lukte Conte bij de derde poging eindelijk om Lukaku binnen te halen

Conte laat ook geen mogelijkheid onbenut om Lukaku op een voetstuk te plaatsen. Na de zege op Napoli van begin januari werd de veelbesproken aankoop nog maar eens in het zonnetje gezet door zijn trainer. "Ik heb mensen horen zeggen dat Lukaku een ezel zou zijn", verwees Conte naar de forse kritiek op de aanvaller in zijn laatste jaar bij Manchester United. "Ik heb de gekste dingen voorbij zien komen, en dat is echt nog niet zolang geleden. Het is heel makkelijk om nu heel erg enthousiast te doen over Romelu, maar als ik dan kijk hoe er een paar weken geleden over hem werd gesproken...Ik heb altijd gezegd dat Romelu een ruwe diamant is die eerst goed geslepen dient te worden. Lautaro Martínez is van hetzelfde laken een pak. Deze jongens zijn pas 26 en 22 jaar oud, ze zijn allebei nog behoorlijk jong." De waardering van Conte voor de veelscorende spits is niet van de ene op de andere dag ontstaan. "Ik heb er bij Chelsea al alles aan gedaan om hem binnen te halen, zelfs bij Juventus was ik al erg gecharmeerd van hem. Ik had Romelu al heel lang in mijn vizier, en nu heb ik eindelijk de mogelijkheid om de diamant eens goed te polijsten." De bevlogen coach kan rekenen op een zeer solide defensie, maar hij weet ook heel goed dat in de race om de landstitel alles valt en staat bij een fitte en gretige Lukaku.

Lukaku en Martínez moeten Inter de eerste landstitel sinds 2010 bezorgen

Gouden koppel

Lukaku en Martínez zijn samen goed voor 23 van de 40 doelpunten in de Serie A, terwijl de teller van het duo in alle competities op 33 staat. Lukaku is dan ook zeer te spreken over de samenwerking met zijn Argentijnse aanvalspartner. "We gaan als vrienden met elkaar om", vertelde hij na de overwinning op Napoli in de microfoon van Sky Italia. "We doen buiten het veld ook het nodige samen. En op het veld zijn we graag bereid om elkaar in een kansrijke positie te brengen. Ik ben momenteel erg gelukkig met de wisselwerking voorin, al is er natuurlijk altijd ruimte voor verbetering." Ook de band met Conte krijgt van Lukaku een ruime voldoende. "Voor een jonge selectie is het belangrijk om een geweldige leider als Antonio Conte op de bank te hebben. Het is mijns inziens van cruciaal belang dat we een trainer hebben met zoveel ervaring." Conte werd als oefenmeester van Juventus driemaal kampioen van Italie, maar de voormalige middenvelder wil enkele jaren niets liever dan de rivaal uit Turijn van de troon stoten. Daarvoor is blijkbaar een tussentijdse kwaliteitsinjectie nodig, want Inter doet er alles aan om Olivier Giroud en Christian Eriksen los te weken bij respectievelijk Chelsea en Tottenham Hotspur. De aanvaller en de middenvelder hebben een aflopend contract en zoeken om verschillende redenen naar een nieuwe uitdaging. Mochten beide spelers binnenkort worden gepresenteerd in het Giuseppe Meazza, dan zet Inter wederom een belangrijke stap richting de eerste landstitel in jaren.