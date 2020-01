Sparta Rotterdam slaat grote slag met contract tot 2022

Sparta Rotterdam en Mohamed Rayhi zijn akkoord over een langer verblijf op Het Kasteel, zo meldt de Eredivisionist dinsdagmiddag trots via de officiële kanalen. De 25-jarige aanvaller, die werd gelinkt aan een uitgaande transfer bij Sparta deze transferperiode, tekent een nieuw contract tot de zomer van 2022.

“We zijn al in vroeg stadium met Mohamed en zijn zaakwaarnemers in gesprek geraakt over contractverlenging”, zegt Henk van Stee, directeur van Sparta, op de clubsite. “Vorig seizoen was hij een belangrijke speler in het team dat ons promotie heeft bezorgd en die lijn heeft hij doorgetrokken in de Eredivisie. Dat was ook te merken aan de belangstelling, met name uit het buitenland, die er voor hem was.”

“Ik heb de belangstelling van buitenlandse clubs natuurlijk ook meegekregen, maar de situatie bij Sparta is goed”, reageert Rayhi. “Na de promotie van vorig seizoen draaien we nu ook een prima seizoen in de Eredivisie en ik ben blij met mijn inbreng daarin en zie ook in de toekomst daar een belangrijke rol voor mezelf in weggelegd. En een vervolgstap kan ik altijd nog maken als de juiste aanbieding voor zowel mijzelf als Sparta komt.”