Frictie bij Ajax heeft gevolgen: ‘Hij gaat op het tweede plan terechtkomen’

Ajax heeft deze winter Ryan Babel teruggehaald. De huurling van Galatasaray gaat waarschijnlijk veel speelminuten maken voor de Amsterdammers, wat ten koste kan gaan van bijvoorbeeld Noa Lang. Valentijn Driessen beaamt in gesprek met Veronica Inside dat de jonge aanvaller flink moet gaan vechten voor zijn plek.

"Exit? Dat niet, maar die krijgt wel minder kansen", zegt de chef sport van De Telegraaf. "Hij heeft in één wedstrijd, tegen FC Twente, het geweldig gedaan. En daarnaast heeft hij genoeg kansen gekregen. Als je die bekerwedstrijd ziet en je ziet Erik ten Hag tekeer gaan...", doelt Driessen op het gewonnen bekerduel (3-4) met Telstar, waarin de coach Lang de les las.

"Dat beeld liet zien dat hij (Lang, red.) niet accepteert dat Dusan Tadic iets tegen hem zegt. Dat is wel kwalijk. Op het moment dat je net komt kijken en Tadic zegt iets met de beste bedoelingen, dan ga je daar normaal gesproken niet tegen in. Dat leeft ook in zo'n groep, zo'n Tadic neemt dat ook mee. Tadic is natuurlijk wel een beetje de leider van Ajax."

"Tadic heeft natuurlijk ook nauw contact met Ten Hag, dus ik denk wel dat Noa Lang op het tweede plan terecht gaat komen. Ze vinden hem in ieder geval niet genoeg om te zeggen van: we doen het met Noa Lang en we hebben Babel niet nodig. Dat begrijp ik ook wel. Ajax gaat nog voor drie prijzen, dan heb je ook wel een brede selectie nodig", besluit Driessen.