‘Dortmund breekt met beleid met afspraak over zestig miljoen euro’

Borussia Dortmund wist zich deze transferperiode te verzekeren van de diensten van Erling Braut Haaland. De negentienjarige spits is overgekomen van Red Bull Salzburg, waar hij door een afkoopclausule voor circa twintig miljoen euro was op te pikken. Volgens Sky Deutschland heeft Borussia Dortmund bij de deal ook een ontsnappingsclausule meegenomen.

Doorgaans is de Duitse grootmacht niet happig op dergelijke constructies, maar volgens de tv-zender moest de club bij de onderhandelingen met zaakwaarnemer Mino Raiola wel overstag gaan. Na de uitgaande transfers van Nuri Sahin en Mario Götze in 2011 en 2013 naar respectievelijk Real Madrid en Bayern München besloot Dortmund afkoopclausules te verbieden.

Favre: 'We moeten Erling Haaland rustig gaan brengen'

Bij de transfer van Haaland breekt men dus weer met het beleid, zo klinkt het. Volgens de berichtgeving zou de komst van het toptalent zonder ontsnappingsclausule niet haalbaar zijn geweest. Directeur Michael Zorc durft in gesprek met de Duitse media het bestaan van de clausule niet te ontkennen. "We gaan nooit in op details in het contract. Maar ga er maar vanuit dat hij een lange tijd bij ons zal spelen."

Trainer Lucian Favre liet tegenover Kicker weten blij te zijn met de komst van de Noor. "Nu ik hem een aantal keer in actie heb gezien, weet ik zeker dat Haaland ons verder gaat helpen. Maar het is ook duidelijk dat Haaland niet alle wedstrijden kan gaan spelen. Je moet een negentienjarige ook zijn rustmomenten gunnen. We zullen voorzichtig met hem zijn."