Fledderus weigert transfer: ‘Ze willen huren met optie tot koop’

FC Groningen werkt niet mee aan een winters vertrek van Samir Memisevic naar AEK Athene. Technisch directeur Mark-Jan Fledderus laat aan Voetbal International weten dat hij geen medewerking wil verlenen, omdat de Griekse club door financiële problemen momenteel geen transfersom op tafel kan leggen. “Ze willen Samir daarom huren met een optie tot koop in de zomer. Dat is niet interessant voor ons”, aldus Fledderus.

Memisevic kwam dit seizoen nog maar weinig in actie door een buikblessure. De verdediger is inmiddels hersteld, waarop AEK Athene hem graag wilde inlijven. “Wij hoeven niet te verkopen, Samir ligt vast tot de zomer van 2021 en is een heel belangrijke speler voor ons. Een vertrek is op dit moment dus niet aan de orde”, vertelt Fledderus. Volgens het weekblad is de kans groot dat Amir Absalem wel tijdelijk vertrekt, daar hij met het aanblijven van Memisevic weinig uitzicht op speelminuten heeft.

De 22-jarige linksback begon dit seizoen als basisspeler, maar is zijn plek in het team van trainer Danny Buijs inmiddels kwijt. Hij heeft weinig uitzicht op speelminuten en lijkt daardoor tijdelijk te mogen vertrekken. Almere City toonde afgelopen zomer al interesse en de club uit de Keuken Kampioen Divisie zou nu opnieuw oren hebben naar de komst van Absalem. Mogelijk vertrekt ook aanvoerder Mike te Wierik. Groningen wil zijn aflopende contract graag verlengen, maar er is nog geen akkoord. FC Twente zou hem naar verluidt graag in willen lijven.