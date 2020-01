Wie is de nieuwe Barcelona-trainer en Cruijff-bewonderaar Quique Setién?

Niet Xavi, niet Ronald Koeman, maar Quique Setién is de nieuwe trainer van Barcelona. De ex-trainer van Real Betis neemt het stokje over van Ernesto Valverde, die al lange tijd onder vuur lag in het Camp Nou. De 61-jarige Setién moet bij Barcelona voor een frisse wind zorgen. Met zijn aanstelling hoopt Barcelona niet alleen op prijzen, maar ook op beter voetbal.

Valverde ontsnapte afgelopen zomer al aan een ontslag. Toen hij opnieuw de finale van de Champions League niet wist te bereiken, waren de Spaanse media ervan overtuigd dat de trainer zijn spullen kon pakken. De lijstjes met eventuele opvolgers gingen rond en het leek een kwestie van tijd voordat Valverde het veld moest ruimen. Desondanks bleef het stil vanuit het bestuur en toen de voorbereiding op het nieuwe seizoen begon zat Valverde er nog steeds. Met Frenkie de Jong en Antoine Griezmann kreeg hij de beschikking over twee grote namen en na lange tijd moest Barça weer eens hoge ogen gooien in de Champions League. Na vijf groepswedstrijden was Barcelona al zeker van de volgende ronde, maar toch was er de aanhoudende kritiek op Valverde. In de competitie presteerde de ploeg wisselvallig en voetballend was het bij vlagen belabberd.

Andrés Iniesta aandachtig toeschouwer bij training Barcelona

De kritiek zwelde aan en het was Lionel Messi die er met zijn individuele klasse vaak nog voor zorgde dat de broodnodige punten werden binnengehaald. Vorige week reisde Barcelona af naar Saudi-Arabië om samen met Atlético Madrid, Real Madrid en Valencia in een vernieuwde opzet te strijden om de Spaanse Supercup. In een heetgebakerde halve finale tegen Atléti gaven de Catalanen een 1-2 voorsprong uit handen en gingen zij met 3-2 onderuit. Het bleek voor de clubleiding van Barcelona de bekende druppel. Technisch directeur Eric Abidal en algemeen directeur Óscar Grau reisden vervolgens af naar Doha en klopten aan bij Xavi. De trainer van Al-Sadd vond het echter niet het juiste moment om in te stappen en bedankte voor het aanbod. Ook Ronald Koeman werd gepolst, maar de bondscoach van Oranje weigert zijn contract bij de KNVB in te leveren op weg naar het EK.

De manier van handelen van Barcelona verdiende volgens Andrés Iniesta niet de schoonheidsprijs. Valverde was immers nog niet ontslagen, terwijl de clubleiding al zocht naar een nieuwe trainer. Maandagavond kwam het verlossende bericht: Barcelona was het met Valverde eens geworden over de afwikkeling van zijn contract en beide partijen gingen uit elkaar. Waar Spaanse media dachten aan Barcelona B-trainer Francisco Garcia Pimienta als tijdelijke oplossing, presenteerde Barcelona verrassend Setién. De Spaanse trainer is het eens geworden over een contract tot medio 2022 en krijgt dus het vertrouwen voor de komende seizoenen. Afhankelijk van zijn prestaties lijken Xavi en Koeman dus geduld te moeten hebben met oog op een eventueel dienstverband bij Barcelona.

Wie is Quique Setién?

Setién was als voetballer een getalenteerde middenvelder, die het leeuwendeel van zijn loopbaan voor Racing Santander speelde. In acht jaar tijd kwam hij tot 205 wedstrijden en 43 doelpunten. In 1985 stapte hij over naar Atlético Madrid, waar hij drie seizoenen verbleef. Hij stapte over naar Logroñés, om in 1992 weer terug te keren bij Racing Santander. De drievoudig Spaans international bleef vier jaar lang bij zijn club en sloot zijn carrière als voetballer uiteindelijk in 1996 af bij Levante.

Als trainer werkte hij zich langzaam omhoog. Bij Racing Santander stond Setién voor het eerst op eigen benen. Na een seizoen maakte hij de overstap naar Poli Ejido, waar hij na een paar maanden alweer vertrok. Bij Equatoriaal-Guinea kreeg hij voor het eerst de kans als bondscoach, maar na een jaar gingen beide partijen alweer uit elkaar. Bij Lugo was hij vervolgens voor een langere periode trainer. Voor vijf jaar bleef hij verbonden aan de club uit Galicië, waarmee hij promotie afdwong naar de Segunda División B.

62.5% - Under Quique Setién, Real Betis had a possession figure of 62.5% in LaLiga 2018/19, the highest figure for a team in a single season since at least 2005/06 (excluding Barcelona). DNA. pic.twitter.com/8PVGw91eMx — OptaJose (@OptaJose) January 14, 2020

In oktober 2015 stapte Setién in bij Las Palmas, dat er niet best voor stond in LaLiga. Onder zijn leiding wist de ploeg zich met een knappe elfde plaats te handhaven. In het seizoen dat volgde was de hand van Setién zichtbaar. Las Palmas speelde aantrekkelijk voetbal, waarbij werd uitgegaan van balbezit. Europees voetbal lonkte, maar het seizoen duurde te net te lang en Las Palmas greep mis. Zijn werk op Gran Ganaria had indruk gemaakt in Spanje. Setién had de aandacht van Real Betis gewekt en die club haalde hem in de zomer van 2017 naar Sevilla. In zijn eerste seizoen bracht hij Real Betis terug naar Europa. Een van de hoogtepunten dat seizoen was de 5-3 overwinning in de stadsderby tegen Sevilla. Een zesde plaats was voldoende voor deelname aan de Europa League. Spelers als Fabián Ruiz en Junior Firpo speelden zich in de kijker bij de Europese top, met lucratieve transfers naar respectievelijk Napoli en Barceona als gevolg.

Met de prestaties in zijn eerste seizoen had Setién de lat hoog gelegd voor het jaar dat volgde. De eerste maanden waren veelbelovend. De halve finale van de Copa del Rey werd bereikt, waarin werd verloren van Valencia. Daarna volgde uitschakeling in de Europa League tegen Stade Rennes en ging het in de Spaanse competitie ook bergafwaarts. Waar Real Betis in de race was voor een Champions League-ticket, zakte de club op de ranglijst naar een plek in de middenmoot. Vanwege aanhoudende tegenvallende resultaten besloot hij aan het einde van het seizoen 2018/19 zelf op te stappen, ondanks een doorlopend contract.

Cadeau van Busquets

Ondanks de mindere resultaten in zijn laatste maanden in Sevilla, heeft Setién zijn stempel gedrukt als trainer. Hij staat bekend als een coach die zijn ploeg aanvallend voetbal laat spelen, waarbij hij bij zijn vorige clubs vrijwel altijd koos voor een 4-2-3-1-formatie. Setién maakte eerder al indruk in het Camp Nou. Op 11 november 2018 won hij met Real Betis op imponerende wijze met 3-4 van Barcelona. Na afloop van het duel kreeg de trainer het shirt van Sergio Busquets. De middenvelder van Barça heeft de coach hoog zitten en schreef op het shirt: “Bewondering voor hoe jij het voetbal begrijpt”. Bij de fans van Barcelona zal hij een streepje voor hebben, al is het alleen al vanwege zijn liefde voor de filosofie van Johan Cruijff. Setién sprak altijd vol bewondering voor de Nederlandse clublegende van Barça.

?? ?? Sergio Busquets once gave Quique Setién a signed shirt after Barcelona's 3-4 loss against @RealBetis with the message that says: "To Quique with appreciation and admiration for your way of seeing football. A hug." pic.twitter.com/me8vW3Xa3g — FC Barcelona Fl (@FCBarcelonaFl) January 13, 2020

Als speler had Setién het altijd moeilijk tegen Barcelona. “Ik weet nog goed dat het Barcelona van Johan Cruijff langs kwam”, zei Setién in 2019 tegenover The Coaches Voice. “In wedstrijden tegen zijn ploeg rende je alleen maar achter de bal aan. Ik zei toen tegen mezelf: ‘Hier houd ik van. Ik zou graag bij dit team zijn en erachter komen wat er allemaal gebeurt.’ Hoe kom je tot een team dat constant aan de bal is, zodat de tegenstander er de hele wedstrijd achteraan moet rennen?” De wedstrijden tegen Cruijff inspireerde hem om meer over voetbal na te denken. “Ik begon anders naar voetbal te kijken. Ik begon het te analyseren. Ik keek naar wat ik in de praktijk wilde brengen als ik trainer zou worden.”

Setién zet dinsdagmiddag zijn handtekening onder een contract tot medio 2022 in het Camp Nou. Dat betekent voor Xavi en Koeman echter niet dat de deur bij Barcelona helemaal dicht is. Volgens Sport vindt er na dit seizoen een evaluatiemoment plaats. Mochten de prestaties tegenvallen, dan zullen de geruchten over de bondscoach van Oranje en trainer van Al-Sadd ongetwijfeld weer oplaaien.