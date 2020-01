Turks icoon Hakan Sükür werkt als taxichauffeur: ‘Ze hebben me alles afgepakt’

Hakan Sükür gold jarenlang als een van de grootste iconen van het Turkse voetbal. De inmiddels 48-jarige oud-spits maakte in 112 interlands 51 doelpunten en speelde in clubverband voor onder meer Galatasaray en Internazionale. Sinds een paar jaar is het leven van Sükür echter enorm veranderd en vanwege een politiek conflict ziet hij zich gedwongen om momenteel in de Amerikaanse hoofdstad Washington zijn brood te verdienen als Uber-chauffeur.

Sükür werd in 2011 lid van de AKP-partij van president Recep Tayipp Erdogan. Twee jaar later verliet hij deze partij echter weer vanwege een meningsverschil en sindsdien heeft hij het gevoel altijd over zijn schouder te moeten kijken: “Toen begon de vijandigheid. Er werden stenen naar de winkel van mijn vrouw gegooid, mijn kinderen werden op straat lastiggevallen. Na elke uitspraak die ik deed volgden bedreigingen. Nadat ik was vertrokken sloten ze mijn vader op en werd alles wat ik bezat geconfisqueerd”, doet hij uit de doeken in gesprek met het Duitse Die Welt.

“Ik heb nergens op de wereld meer iets over. Erdogan heeft me alles afgepakt. Mijn vrijheid, het recht om mijn standpunten uit te leggen, om mezelf uit te drukken, het recht om te werken.” Sükürs vader is inmiddels vrijgelaten nadat vastgesteld werd dat hij lijdt aan kanker, waarna hij onder huisarrest is geplaatst. Bij Sükürs moeder is dezelfde diagnose gesteld: “Het is een enorm moeilijke tijd voor hen. Iedereen die iets met mij te maken heeft, heeft financiële problemen.”

“Ik heb een tijd een café gehad in Californië. Rare mensen kwamen echter langs om Dombra-muziek (volgens de AKP-partij de nationale muziek van Turkije, red.) te spelen. Toen ik bij de AKP ging, was Turkije een land dat zich aan de standaarden van de Europese Unie hield en veel investeringen vanuit Europa kreeg. Maar de politiek van Erdogan heeft slechte tijden veroorzaakt en het land is een compleet andere kant opgegaan: richting het Midden-Oosten in plaats van Europa.”

Hakan Sükür speelde het grootste deel van zijn wedstrijden voor Galatasaray, waar hij echter ook niet meer welkom is

“Voetbal is, net als op veel andere plekken, niet vrij en autonoom in Turkije. Maar we worden aangevallen in de media als we daar iets over zeggen. Ze willen ervoor zorgen dat andere atleten het vanwege de intimidatie niet durven om hun mond open te doen”, gaat Sükür, die het gevoel heeft dat hij als voorbeeld wordt gesteld, verder. “Ik heb alleen maar legale dingen gedaan in mijn land. Maar omdat mijn naam Hakan Sükür is, word ik nu gebruikt om mensen te intimideren. Kunnen ze laten zien dat ik een misdaad heb begaan? Nee. Ze zeggen alleen maar ‘verrader’ en ‘terrorist’.”

“Ik ben een vijand van de regering, niet een vijand van de staat, van de Turkse natie. Ik houd van onze vlag, ons land.” Sükürs problemen hebben er inmiddels ook toe geleid dat hij niet meer welkom is bij Galatasaray, de club waarvoor hij in totaal bijna 200 doelpunten maakte. Volgens de voormalige aanvaller is ook de beslissing om hem in 2017 te verbannen genomen door Erdogan: “Niet door de Minister van Sport, maar door de president. Zo’n beslissing, zonder dat er een rechter aan te pas is gekomen, is gewoon een bevel vanuit de top.”