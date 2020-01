‘Ik durf zelfs te zeggen dat Vormer op dat vlak beter is dan Firmino’

Ruud Vormer heeft zich in korte tijd behoorlijk populair gemaakt bij Simon Mignolet, die Liverpool afgelopen zomer inruilde voor Club Brugge. De doelman durft zelfs te beweren dat de Nederlandse middenvelder, samen met Hans Vanaken, een betere afmaker is dan Roberto Firmino. Mignolet speelde bij Liverpool enige jaren samen met de Braziliaanse aanvaller.

De Belgische sluitpost krijgt op de trainingen van Club regelmatig te maken met de grapjes van Vormer en Vanaken. "Als Ruud en Hans op de training scoren, roepen ze: ‘Dat is wat anders dan Firmino en Mohamed Salah, hé!", zo vertelt hij in gesprek met Het Laatste Nieuws. Mignolet prijst de teamgeest binnen de selectie van de koploper in de Jupiler Pro League. "Je kan het vergelijken met die bij de nationale ploeg. Club is een vriendengroep."

Mignolet prijst daarnaast de voetballende kwaliteiten van Vormer en Vanaken. "Zowel Hans als Ruud zijn heel goede afwerkers", vervolgt de geroutineerde keeper zijn relaas over zijn uitblinkende ploeggenoten in Brugge. "Firmino en Mo (Salah, red.) zijn natuurlijk ongelooflijke voetballers, maar Firmino is geen geboren killer. Hans en Ruud moeten qua afwerking zeker niet onderdoen voor Bobby (Firmino, red.)."

"Ik durf zelfs te zeggen dat Hans en Ruud op dat vlak beter zijn dan Roberto Firmino. En dat ze van een vergelijkbaar niveau zijn als Mo", sluit Mignolet af met een gewaagde uitspraak. Mede door de inbreng van Vormer en Vanaken ligt Club op kampioenskoers, want de voorsprong op achtervolgers Charleroi, AA Gent en Royal Antwerp bedraagt tien punten. Vanaken werd afgelopen zomer nog genoemd bij Ajax, maar tot een overgang leidde dat niet.