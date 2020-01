Clausules in contract Setién sluiten zomers vertrek Koeman niet uit

Barcelona nam maandagavond na weken van geruchten afscheid van trainer Ernesto Valverde en Quique Setién werd meteen naar voren geschoven als diens opvolger. De Catalanen gooiden in de afgelopen dagen naar verluidt ook lijntjes uit naar onder meer Xavi Hernández en Ronald Koeman, maar de twee clubiconen wilden niet tussentijds instappen in het Camp Nou.

Koeman heeft als bondscoach van het Nederlands elftal wel een speciale ‘Barcelona-clausule’ in zijn contract met de KNVB staan, die het mogelijk maakt om zijn droombaan te accepteren. Deze clausule treedt echter pas aankomende zomer na het EK in werking, waardoor het voor de keuzeheer momenteel niet mogelijk is om de overstap te maken.

Met het vastleggen van Setién tot medio 2022 lijkt daarmee de kans voor Koeman voorlopig verkeken. De trainer ligt zelf nog tot datzelfde moment vast als bondscoach en zou daarmee tot en met het WK in Qatar voor de groep staan bij Oranje. Toch bestaat de kans dat Koeman na dit seizoen alsnog naar Barcelona vertrekt, aangezien een voortijdig vertrek van Setién tot de mogelijkheden behoort. Sport weet namelijk te melden dat in het contract van de 61-jarige oefenmeester is opgenomen dat er na elk seizoen evaluatiemomenten plaats zullen vinden, waarbij de twee partijen kunnen besluiten om uit elkaar te gaan.

Setién wilde vanwege de grootte van de uitdaging die hij aangaat wel dat de club hem tegemoet zou komen en hem niet zou aanstellen met het idee om aankomende zomer alweer van trainer te verwisselen. De Spanjaard heeft daarom op zo gunstig mogelijke voorwaarden aangedrongen en na een paar dagen van onderhandelen zijn de twee partijen tot een akkoord gekomen. De zaakwaarnemer van Setién gaf op zaterdagavond al een eerste oké voor een overeenkomst, waarna maandag de laatste details werden gladgestreken.