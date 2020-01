Beoogde nieuwe bondscoach Cruijff krijgt andere rol in Zuid-Amerika

Jordi Cruijff begint aan een nieuw avontuur in het buitenland. De 45-jarige Nederlander gaat bij de voetbalbond van Ecuador aan de slag als technisch directeur, zo is wereldkundig gemaakt. Cruijff, die medio december vertrok als trainer van het Chinese Chongqing Dangdai Lifan, moet in zijn nieuwe rol voor een ander beleid gaan zorgen op de burelen van het Zuid-Amerikaanse land.

Er was eerst sprake van dat Cruijff als bondscoach aan de slag zou gaan in Ecuador, daar er geruchten in de lokale media waren dat de oud-aanvaller hiervoor serieus in beeld was. Uiteindelijk werd voor die functie eind december gekozen voor Antonio Cordón. Aan hem de taak om Ecuador naar het WK van 2022 te loodsen. De kwalificatiecyclus voor dit toernooi begint op 26 maart met een uitwedstrijd tegen Argentinië. Vijf dagen later komt Uruguay op bezoek.

??La trayectoria de nuestro nuevo DT, quien labró su camino como futbolista en reconocidos equipos de Europa ?? para luego iniciar su trayectoria como entrenador. Hoy, @JordiCruyff empieza un nuevo proceso en #LaTri ??????#VamosJordiCruyff pic.twitter.com/RkFsXGdd7I — La Tri Ecuador (@LaTri) January 14, 2020

Cruijff, die tijdens zijn actieve loopbaan onder meer het shirt van Barcelona en Manchester United droeg, heeft reeds de nodige ervaring over de grens. Hij diende Valetta FC uit Malta als assistent-trainer en werkte als sportief directeur bij het Cypriotische AEK Larnaca. Diezelfde functie bekleedde Cruijff in Israël bij Maccabi Tel Aviv. Na zijn vertrek uit China was de voormalig international, met negen interlands voor Oranje achter zijn naam, vrij om aan een nieuwe klus te beginnen.