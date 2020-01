‘In die periode wilde hij meer dan Ajax hem op dat moment kon geven’

Lisandro Martínez lijkt door de afwezigheid van Daley Blind voorlopig een linie terug te zakken, waardoor de plek van de Argentijn op het middenveld vrij komt. Ryan Gravenberch heeft zich tijdens de laatste wedstrijden voor de winterstop en tijdens het trainingskamp dat Ajax belegde in Qatar nadrukkelijk aangediend als optie voor die positie en de kans lijkt groot dat het zeventienjarige talent, dat wel met lichte knieklachten kampt, zondag in de basis zal starten tegen Sparta Rotterdam.

Voormalige Ajax-middenvelder Marciano Vink is gecharmeerd van de kwaliteiten van Gravenberch, al vindt hij wel dat de jongeling na zijn debuut ‘lang buiten beeld’ is gebleven: “Met zijn status had ik wel verwacht dat hij er al eerder dicht op zou zitten. Als een trainer dan met een oplossing komt als Edson Álvarez op het middenveld of Daley Blind van de verdediging naar het middenveld halen, dan kun je daaruit afleiden dat hij op dat moment toch niet echt het vertrouwen in Gravenberch had”, vertelt hij in gesprek met De Telegraaf.

Ten Hag benadrukt nog maar eens: 'Tevredenheid leidt tot luiheid'

Volgens Vink is echter wel gebleken dat Álvarez op het middenveld niet de oplossing is, waardoor Gravenberch weer de kans krijgt. De middenvelder kreeg na de gewonnen oefenwedstrijd tegen Club Brugge echter wel van trainer Erik ten Hag te horen dat hij op een gevaarlijk moment balverlies had geleden: “Dat zijn belangrijke momenten. Vorig seizoen had hij nog te veel van dat soort momenten. Dat moet er echt uit als je op zo’n positie speelt. Aan de bal is het leuk en goed. Maar het spel zonder bal – positioneel goed staan en omschakelen – is wel zijn makke geweest”, zegt hij daarover.

Gravenberch heeft volgens Vink echter gewerkt aan zijn zwakkere punten: “Gravenberch heeft zeker kwaliteit. Anders word je ook niet Talent van het Jaar in de jeugdopleiding van Ajax. Hij heeft een lastigere periode gehad, waarin hij meer wilde en Ajax hem niet meer kon geven op dat moment.” De jonge middenvelder lijkt nu dan ook de kans te krijgen van Ten Hag en volgens Vink moet hij dit met beide handen aangrijpen: “Dat hebben Donny van de Beek, Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt eerder gedaan en het is nu afwachten of het Gravenberch ook lukt.”