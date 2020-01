AD: Vermeer gaat niet naar LA Galaxy, maar staat wel voor transfer

Kenneth Vermeer staat helemaal niet in de belangstelling van LA Galaxy, zo meldt het Algemeen Dagblad maandagavond. Volgens de krant is de top van de club niet geïnteresseerd in de doelman en 'ook niet geïnteresseerd geweest'. Toch staat de keeper volgens het dagblad op het punt om naar een club in Amerika te verkassen, zo meldt journalist Mikos Gouka.

Voetbal International meldt maandagavond dat de doelman 'een uitstekende aanbieding' ontvangen heeft van Los Angeles FC, dat hem per direct naar de Major League Soccer wil halen. 'Vermeer zelf ziet een overstap naar de Verenigde Staten helemaal zitten en is in afwachting van de uiteindelijke beslissing van Feyenoord', zo meldt het weekblad.

De verbintenis van Vermeer loopt na deze voetbaljaargang af, waardoor de Rotterdamse club nu nog een kleine transfersom over kan houden aan de doelman, zo klinkt het. Op de maandochtend werd nog gemeld dat de 34-jarige Vermeer op weg was naar LA Galaxy, maar nu blijkt het dus te gaan om een stadsgenoot.

Een transfer zou het tweede avontuur van de routinier in het buitenland betekenen. Eerder was hij op huurbasis een halfjaar actief bij Club Brugge. De vijfvoudig Oranje-international, die sinds medio 2014 onder contract staat bij Feyenoord, is tot op heden tot 133 wedstrijden gekomen voor de Rotterdammers, met 40 clean sheets als resultaat.