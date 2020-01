Barcelona komt er niet uit met bijna ontslagen Ernesto Valverde

De voetbalwereld wachtte maandagavond om 21.00 uur in spanning op het aangekondigde statement van Barcelona, maar een mededeling van Catalaanse kant bleef uit. Onder meer RAC1 heeft daar een verklaring voor: volgens het gerenommeerde radiostation is Barça er maandagavond niet in geslaagd om tot een akkoord te komen met trainer Ernesto Valverde over de financiële afwikkeling van zijn ontslag.

Technisch gezien is Valverde nog altijd de trainer van Barcelona, zo bevestigt diens zaakwaarnemer Iñaki Ibáñez desgevraagd. "Ernesto wacht op zijn ontslag als coach van Barça", zegt de belangenbehartiger tegenover El Chiringuito TV. "Het wachten is op de ontbinding van het contract. Het is niet het beste moment voor welke coach dan ook." De Spaanse grootmacht verwachtte het ontslag van Valverde maandagavond te gaan beklinken, maar de afkoopsom die betaald moet worden vormt een struikelblok.

Volgens RAC1 praat Barça dinsdag verder met Valverde en diens belangenbehartigers. Ook de gesprekken met Quique Setién zijn naar verluidt nog gaande. De clubloze Spanjaard is de beoogde opvolger van Valverde, nadat onder meer Xavi en Ronald Koeman bedankten voor de functie. Setién was het laatst in dienst van Real Betis, waar hij afgelopen zomer afscheid nam na twee seizoenen. Eerder was Setién ook werkzaam als trainer van Las Palmas, Logo, Logroñés en Racing Santander.

Clubicoon Andrès Iniesta, die bij Barcelona nog samenwerkte met Valverde, sprak maandagmiddag zijn verbazing uit over de handelswijze van de clubleiding. "Ik vind dat er altijd respect moet zijn voor de trainer. De situatie van Valverde is nu zeer verzwakt”, zo zei de middenvelder van Vissel Kobe in een interview met Onda Cero. “Ik heb een goede band met de trainer. We praten soms met elkaar. Of je nu wel of niet achter de trainer staat; dit is voor niemand een plezierige situatie. Niet voor de trainer, niet voor het team en niet voor de fans."