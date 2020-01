Benschop laat FC Groningen na halfjaar en drie goals alweer achter zich

Charlison Benschop heeft FC Groningen na een halfjaar alweer verlaten. Apollon Limassol meldt maandagavond via de officiële kanalen dat de dertigjarige aanvaller bij de Cypriotische club een contract van anderhalf jaar heeft getekend. FC Groningen ontvangt naar verluidt een transfersom, maar de hoogte van dit bedrag is niet bekend.

Een vertrek bij de Trots van het Noorden komt niet als een verrassing, daar de aanvaller vanwege de transferperikelen al afwezig was op het trainingskamp van de club. In de afgelopen dagen waren FC Groningen en Apollon Limassol volgens Voetbal International in gesprek met elkaar over de overgang en inmiddels hebben de clubs dus een deal bewerkstelligd.

Benschop was pas sinds afgelopen zomer actief bij FC Groningen, dat de aanvaller transfervrij overnam van het Duitse FC Ingolstadt 04. Benschop kwam vaak in actie voor club. In de eerste seizoenhelft speelde hij zeventien competitiewedstrijden, waarin hij drie keer scoorde. Benschop lag nog tot medio 2021 vast bij de Eredivisionist.