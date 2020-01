Jong Ajax verzuimt koppositie te pakken door gemiste kansen Ekkelenkamp

Het is Jong Ajax maandagavond niet gelukt om SC Cambuur van de troon te stoten in de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg van trainer Mitchell van der Gaag was koploper geworden bij een overwinning met drie doelpunten verschil, maar kwam niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel bij Jong PSV. Dat was vooral te wijten aan Jurgen Ekkelenkamp, die grote kansen miste. Jong AZ boekte een simpele overwinning tegen TOP Oss.

Jong PSV - Jong Ajax 0-0

In de openingsfase van de wedstrijd kreeg Jong PSV een grote mogelijkheid via Cyril Ngonge, die verdediger Boy Kemper met een kapbeweging te kijk zette. De spits had vrije doortocht, maar schoot vervolgens op doelman Kjell Scherpen. Jong Ajax, waar Sergiño Dest een basisplaats had, werd daarna sterker en creëerde een enorme kans voor Jurgen Ekkelenkamp, die over kopte. Een schot van Ajax-aanvaller Quinten Timber werd even later knap gekeerd door doelman Youri Roulaux.

Na rust werd PSV een aantal keer dreigend, maar het was verderop in de tweede helft Jong Ajax dat de beste kansen kreeg. Ekkelenkamp brak door maar werd op het laatste moment afgestopt door Krekels, terwijl Dest bij een goede schietkans op Roulaux stuitte. In de slotfase probeerde Ekkelenkamp het in de korte hoek, maar opnieuw zonder succes. Ajax-invaller Joshua Pynadath kreeg in de negentigste minuut rood vanwege een grove charge van achteren.

Jong AZ - TOP Oss 3-1

Al vroeg in het duel kreeg Mauro Savastano namens Jong AZ een grote kans, maar de opgekomen linksback mikte voorlangs. Daarna leek een hoekschop van Thijs Oosting verrassend ineens binnen te waaien, ware het niet dat doelman Ronald Koeman jr. ternauwernood ingreep. De goalie ging in de 23ste minuut wél in de fout toen Félix Correia op hem afstormde en gaf een penalty weg. Des Kunst scoorde vanaf elf meter en bepaalde de ruststand op 1-0.

Vlak na rust kwam TOP Oss terug in de wedstrijd via een afstandsschuiver van Olivier Rommens: 1-1. De Brabanders raakten de lat via een vrije trap van Philippe Rommens en zagen in de 71ste minuut hoe Jong AZ opnieuw de leiding pakte, toen Richonell Margaret de bal in de kruising joeg: 2-1. Drie minuten later tekende Kunst met een van richting veranderde vrije trap voor de beslissing: 3-1.