Wolverhampton slaat slag en haalt ‘grootste talent’ (16) naar Engeland

Justin Hubner vertrekt van FC Den Bosch naar Wolverhampton Wanderers, zo meldt het Brabants Dagblad maandagavond. De zestienjarige centrale verdediger geldt volgens de krant als 'het grootste talent' van de jeugdopleiding. FC Den Bosch heeft naar verluidt tevergeefs een poging gedaan Hubner te behouden. Manager voetbalzaken Bert Ruijsch heeft de overstap bevestigd.

Hubner liep volgens het dagblad afgelopen zomer al stage bij het Italiaanse Bologna, maar verkoos toen om bij de huidige nummer elf van de Keuken Kampioen Divisie te blijven. De jonge verdediger speelde bij FC Den Bosch het afgelopen halfjaar in de Onder-17 en heeft ook al een paar trainingen meegemaakt bij de hoofdmacht.

De jongeling had ook van FC Den Bosch een aanbieding op zak om bij de club te blijven, maar de stopper kiest er nu dus voor om over te stappen naar Wolverhampton. FC Den Bosch ontvangt een opleidingsvergoeding van the Wolves. Ruijsch bevestigt de overgang van de jeugdspeler, maar wil de hoogte van de opleidingsvergoeding niet prijsgeven.