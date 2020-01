AZ speelt rest van seizoen zonder dak en heeft ambitieuze uitbreidingsplannen

Dit seizoen komt er geen dak meer op het AFAS Stadion, zo maakt algemeen directeur Robert Eenhoorn van AZ maandagavond bekend op de nieuwjaarsreceptie van de club. Dat betekent dat de toeschouwers van AZ de rest van het seizoen niet droog zullen zitten bij regen tijdens thuiswedstrijden.

Het nieuwe dak van het AZ-stadion krijgt een nieuw ontwerp en krijgt overal dezelfde hoogte. "at geeft ons de mogelijkheid meer zitplaatsen te creëren, dat willen we graag", zo tekent De Telegraaf op uit de mond van Eenhoorn. "We moeten dan nog wel kijken naar het parkeren." De parkeerplaats ligt in Alkmaar pal aan het stadion van AZ.

AZ heeft meer uitbreidingsplannen met het AFAS Stadion." In fase 2 willen we twee tribunedelen, waaronder de hoofdtribune, doortrekken naar het veld", zegt Eenhoorn. Het stadion van AZ is sinds 15 december weer in gebruik, nadat begin augustus een deel van het dak instortte. Het duurde, tegen de zin van AZ, maanden voordat de gemeente Alkmaar het stadion weer bespeelbaar verklaarde.

Het afgelopen halfjaar week AZ voor thuiswedstrijden meestal uit naar het kunstgras in het Cars Jeans Stadion van ADO Den Haag. De Grolsch Veste van FC Twente werd eind augustus gebruikt als locatie voor de Europa League-voorrondewedstrijd tegen Royal Antwerp, maar het stadion in Enschede raakte amper gevuld en werd daarna niet meer bespeeld door AZ.