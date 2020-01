Reina keert na 285 duels in de Premier League weer terug in Engeland

José Manuel Reina is speler van Aston Villa. De Premier League-club meldt maandagavond via de officiële kanalen dat men de 37-jarige doelman voor een halfjaar huurt van AC Milan. Aston Villa was naarstig op zoek naar een nieuwe doelman. De Engelse club maakte vorige week namelijk melding van de blessure van eerste doelman Tom Heaton, die de rest van het seizoen is uitgeschakeld.

Manager Dean Smith is verheugd met de komst van Reina. "We hebben met Reina een speler in huis gehaald met ontzettend veel Premier League-ervaring", zegt Smith op de clubsite. "Afgelopen zomer zochten we naar een ervaren doelman en toen werd het Tom Heaton. Door een blessure is hij jammer genoeg voor de rest van het seizoen uitgeschakeld. Maar Pepe voldoet aan onze criteria, ook vanwege zijn leiderschapskwaliteiten", benadrukt de coach.

De 38-voudig Spaans international kwam dit seizoen niet aan de bak bij AC Milan, waar hij nog tot medio 2021 vastligt. Eerder was Reina werkzaam bij Barcelona, Villarreal, Liverpool, Napoli en Bayern München. Van 2005 tot 2013 speelde de doelman in het shirt van Liverpool. De sluitpost speelde in totaal 395 wedstrijden voor Liverpool, met 177 clean sheets als resultaat.