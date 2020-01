Royal Antwerp wil ‘miskoop’ van Ajax op huurbasis overnemen

Razvan Marin heeft in zijn eerste halfjaar bij Ajax niet kunnen imponeren, weet ook Royal Antwerp-trainer László Bölöni. De Roemeense oefenmeester van de Belgische club zou zijn landgenoot graag een half jaar willen huren, zo vertelt Bölöni aan de krant Gazeta Sporturilor.

Ajax nam Marin op voorspraak van trainer Erik ten Hag voor twaalf miljoen euro over van Standard Luik. De middenvelder begon dit seizoen in de basis, maar verdween al snel uit het startelftal en maakte vervolgens amper nog speelminuten. "Hij zal niet voor twaalf miljoen euro naar Amsterdam zijn gegaan met het plan om niet te gaan spelen", zegt Bölöni, die er niet op lijkt te rekenen dat Ajax daaraan mee gaat werken."

"Het zal niet eenvoudig worden. Er zit een groot verschil tussen Royal Antwerp en Ajax. Marin had twee schitterende jaren bij Standard Luik, zijn ontwikkeling was goed. Daarna veranderde hij van club en bij Ajax zijn de eisen hoger." Bölöni weet dat het altijd afwachten is of een speler een stap hogerop aankan. "Bij Frenkie de Jong bijvoorbeeld zie je dat het niks uitmaakt. Hij is zonder problemen overgestapt van Ajax naar Barcelona."

In december hintte de vader van Marin ook al naar een vertrek bij Ajax. "Er moet verbetering in komen", aldus zijn vader tegenover het Roemeense Digisport. "Ik heb er pas nog met hem over gesproken. Hij kan niet om de drie weken een wedstrijd blijven spelen, hij moet wekelijks spelen. Hij krijgt zelfs berichten om terug te keren bij Standard. Als de trainer denkt dat Razvan beter ergens anders kan spelen, zullen we dat overwegen. Er is ook belangstelling uit een andere competitie, een zeer goed team, maar het liefst blijven we bij Ajax om daar kampioen te worden."