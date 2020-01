De eerste speler uit 2000 in de Eredivisie kiest voor stap naar Turkije

Dogucan Haspolat vertrekt naar de Turkse Super Lig, zo meldt Excelsior maandagavond via de officiële kanalen. De negentienjarige middenvelder, die zijn hele leven voor Excelsior uitkwam, tekent een contract voor drieënhalf jaar bij Kasimpasa SK uit Istanbul. "Wij vinden het jammer dat Dogucan bij ons vertrekt", laat Ferry de Haan weten op de site van Excelsior.

De algemeen directeur van de Rotterdammers benadrukt dat men 'natuurlijk' wel trots is dat 'een door onze club opgeleide speler de overstap maakt naar een mooie buitenlandse club'."“Voor talentvolle voetballers blijkt Excelsior steeds weer een prima opstap naar een mooie carrière", aldus De Haan over Haspolat, die in 2016 op zestienjarige leeftijd debuteerde in de hoofdmacht en zodoende de eerste speler uit 2000 in de Eredivisie werd.

Voor Haspolat komt een droom uit, zo liet hij eerder al weten tegenover Excelsior Magazine: "Het lijkt me zeker leuk om ooit in Turkije te spelen. Het voetbal wordt daar heel anders beleefd dan hier. Veel fanatieker. Als je ziet wat supporters allemaal doen daar. Ook in het veld gebeurt altijd wel iets. Dat lijkt me mooi om mee te maken", aldus de jongeling.